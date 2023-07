Elevii de 10, premiați de autorități

Autoritățile din Târgu Jiu premiază excelentă în educație. Absolvenții care au primit nota maximă la evaluările naționale vor fi premiați de Primăria Târgu Jiu.La fel și olimpicii.

„Felicitări tuturor elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat! Voi iniția un proiect de hotărâre de consiliu, așa cum am făcut în fiecare an, pentru premierea acestor tineri cu suma de 10.000 lei. Am considerat mereu că excelența trebuie încurajată, promovată și cultivată în comunitate. Îmi doresc ca acești tineri să devină exemple demne de urmat atât pentru generația lor, cât și pentru generațiile viitoare.

La sfârșitul acestei luni, vom acorda premii consistente atât pentru media 10 obținută la Bacalaureat și Evaluarea Națională, cât și celor care au obținut rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri naționale și internaționale desfășurate ulterior premierii care a avut loc de Zilele Municipiului Târgu Jiu”, a transmis primarul Marcel Romanescu.

Elevii care au obținut nota maximă la evaluările naționale sunt:

– BRATU MIHAI, COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU;

– CIOPĂNOIU ALEXIA-ELENA, COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU;

– IȘFAN ALEXANDRU-ȘTEFAN, COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2023

– ANINIȘ ADRIANA CATRINEL, COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” (ca urmare a rezultatelor remarcabile obținute la concursuri internaționale, nu a mai susținut examenul de evaluare și va fi admisă pe primele locuri la orice colegiu din țară);

– CHIHAIA PD OANA, COLEGIUL NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU;

– DINESCU V DARIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU;

– POPESCU DV OANA-MĂLINA, COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU;

– POPESCU V ROBERT CRISTIAN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRESCU” TÂRGU JIU;

– STANCIU BF TEODORA, COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU;

– TĂTARU M RĂZVAN-ŞTEFAN, COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU;

– ZIDĂRESCU MN ANDY-COSMIN, COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU.