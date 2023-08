Cele mai interesante 3 curse de Formula 1 care au loc în toamna lui 2023 (P)

Pasiunea pentru Formula 1 este una care atinge tot mai mulți fani, inclusiv din România. În prezent, sportul cu motor este unul care atrage oameni de toate vârstele, iar motivul principal constă în spectaculozitatea sa și în multitudinea de detalii la care fanii trebuie să fie atenți. Lunile de toamnă ale anului 2023 vin cu o serie de curse foarte interesante, iar experții sugerează chiar că această perioadă a anului este cea mai atractivă, atunci când vine vorba despre Marele Circ.

F1 și cursele de top din toamna lui 2023

Dacă ești dintre cei care pariază pe cursele din Formula 1, deja știi că fiecare weekend în care au loc etape vine cu sesiuni de antrenament, calificări, iar ulterior cu însăși cursa. Astfel, etapele de Formula 1 se desfășoară pe parcursul a câte trei zile, nu într-o singură zi. Iată care sunt cele mai interesante trei weekenduri care te așteaptă, ca fan F1 și parior, în lunile de toamnă ale anului 2023:

Marele Premiu al Japoniei (22-24 septembrie, în Suzuka)

Suzuka este un circuit emblematic pentru Formula 1, cursa fiind populară atât în rândul fanilor, cât și în rândul piloților. Circuitul japonez este faimos pentru provocările pe care le ridică piloților, datorită curbelor rapide și a virajelor strânse. Totodată, atmosfera extraordinară din tribune contribuie la farmecul cursei, de fiecare dată. Circuitul de la Suzuka este locul în care tradiția japoneză se îmbină perfect cu caracterul modern al monoposturilor din F1.

Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii (20-22 octombrie, la COTA, în Austin, Texas)

Acesta este un circuit recent adăugat în calendarul Formula 1, însă caracterul pistei și entuziasmul fantastic al fanilor spectatori au catapultat cursa în topul preferințelor tuturor. COTA este un circuit cu multe curbe rapide și cu denivelări provocatoare pentru șoferi. În clasicul stil american, cursa este completată și de diverse spectacole organizate în jurul său, ceea ce face ca atmosfera să fie una excelentă!

Marele Premiu al Braziliei (3-5 noiembrie, în Sao Paolo)

Circuitul de la Interlagos este o adevărată legendă în lumea pasionaților de F1. Plin de provocări, circuitul testează la maximum abilitățile piloților. Totodată, circuitul este unul care prezintă riscuri de accidente, din cauza condițiilor meteo imprevizibile. În plus, pasiunea fanilor brazilieni pune și ea umărul din plin la show-ul rezultat.

Aceste curse pot fi decisive și pentru cei care vor să se distreze pariind pe Formula 1. Dacă faci parte din această categorie de fani, cu siguranță ai putea fi tentat de plasarea unui pariu pe cei care vor termina sezonul pe locul 2, la individual și la constructori. Această opțiune este tentantă, deoarece prima treaptă a podiumului pare a fi deja acontată de Max Verstappen, respectiv echipa sa, Red Bull Racing.

Favoritul bookmakerilor la o clasare pe locul doi este Sergio Perez, are are cota 1,25. Pilotul Red Bull Racing îl va avea ca rival pentru treapta secundă a podiumului pe Lewis Hamilton. Experimentatul pilot britanic are cota 3,75 să termine al doilea. La constructori, favoriți la locul doi sunt cei de la Mercedes, reprezentați de Hamilton și conaționalul său, George Russell.

În concluzie, lunile de toamnă vin cu spectacol garantat pentru fanii Formula 1. Urmărește și tu cursele și pariază pe favoriții tăi, pentru a-ți îmbunătăți experiența de fan. Joacă cu atenție și responsabilitate, pentru ca distracția și voia bună să caracterizeze fiecare cursă pe care o urmărești!