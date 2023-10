Cele mai populare sloturi pe care le poți găsi în cazinourile din UK

Există mii de sloturi captivante, unele prin efectele vizuale și grafică, altele prin funcții și potențial de câștig. Tu știi care sunt favoritele publicului în cazinourile din UK?

Regatul Unit permite jocurile la cazino în mod legal, cu o reglementare exemplară a pieței și, implicit, cu o ofertă de excepție a marilor operatori. Drept consecință, ai la dispoziție sute și mii de jocuri din care să alegi atunci când intri într-un cazino din Marea Britanie. Dar care sunt cele mai bune? Dacă vrei să știi ce aleg jucătorii din Anglia și care sunt cele mai îndrăgite sloturi în aceste cazinouri, articolul acesta este pentru tine.

Ce preferă jucătorii din Marea Britanie?

Într-un cuvânt, sloturi. Jocurile de păcănele au fost și vor rămâne mult timp categoria cea mai iubită a jocurilor de cazino, și asta pentru că sunt extrem de simple și totodată extrem de imaginative.

Nu există temă sau pasiune pentru care să nu existe cel puțin câteva zeci de păcănele. Iar asta se reflectă și în preferințele jucătorilor din Anglia, pentru care sloturile sunt prima alegere într-un cazino, cu precădere cele de la furnizori ca NetEnt, Play’n Go sau Reel Kingdom. Iar în continuare ți le vom prezenta pe cele mai jucate dintre acestea.

Cele mai populare sloturi în cazinourile din UK

Este greu să faci o alegere când ai în față zeci de mii de opțiuni. De uneori este o idee bună să rămâi la alegerile clasice, pe care alții le-au testat și le-au validat deja.

Uite mai jos 3 jocuri cu care nu poți da greș în privința distracției, dacă ne uităm la cele mai populare sloturi în cazinourile britanice. Dacă ești gata să le descoperi și tu, încercați aici gratuit cele mai bune pacanele online UK.

1. Big Bass Bonanza

Cu toate că nu este cea mai nouă versiune a jocului de la Reel Kingdom, Big Bass Bonanza este pionierul unei întregi serii de sloturi cu tema pescuitului din colecția furnizorului. Cu o structură de păcănele clasice 5×3 și 10 linii de plată, Rotiri Gratuite și Multiplicatori, a rămas și astăzi printre preferatele jucătorilor britanici. Este un joc cu o atmosferă relaxată de vacanță, unde peștii din captura zilei îți aduc câștiguri motivante.

Lansat în Decembrie 2020 cu un RTP de 95.67%, jocul acceptă mize per rotire cuprinse între 10 p și 250 GBP, pentru un câștig maxim de până la 2.100x. Din aceeași serie s-au lansat mai târziu și alte jocuri, cu toate că Big Bass Bonanza rămâne un favorit în cazinourile din UK:

Bigger Bass Bonanza, spre sfârșitul lui septembrie 2021

Big Bass Bonanza Megaways, la începutul lunii noiembrie 2021

Christmas Big Bass Bonanza, spre sfârșitul lui noiembrie 2021

Big Bass Splash, la începutul lui iunie 2022

Big Bass Bonanza Hold and Spinner, la jumătatea lui mai 2023

2. Starburst

Încă un clasic care a trecut testul timpului, Starburst a fost lansat și mai demult, de către creatorii de la NetEnt. Apărut în 2013 cu un RTP de 96.09% și volatilitate scăzută, jocul are un potențial de câștig de până la 500x, în condițiile unei grile de joc 5×3 tradiționale, cu 10 linii de plată. Până aici nimic senzațional, dar tocmai de asta rămâne unul dintre cele mai bune sloturi al tuturor timpurilor: este un joc al nostalgiei, care amintește de jocurile vechi de arcadă, cu șeptari și simboluri strălucitoare din cazinourile de altădată.

Cu o temă stelară și simboluri inspirate din spațiul stelar, diamante, cristale și pietre prețioase, Starburst este un spectacol plin de culori, cu aventuri cu Sticky Wilds și Re-Rotiri. Mai târziu în iulie 2021, NetEnt a lansat și Starburst XXXTreme cu un Max. Win de până la 200.000x miza, însă Starburst rămâne unul dintre jocurile cu cel mai răsunător succes.

3. Book of Dead

Cum îți spuneam și mai sus, Play’n Go se află și el pe lista furnizorilor cei mai apreciați în Anglia, iar Book of Dead este slotul care încă pasionează mii de pariori. Deși se spune că a fost inspirat din legendarul Book of Ra de la Novomatic, adevărul este că pe această piață există sute de variații și versiuni de jocuri similare.

Book of Dead este doar un alt joc cu Carte, rotiri gratuite și simboluri legendare, care te captivează cu o atmosferă mitologică inspirată din Egiptul Antic, un RTP de 94.25% și unde poți câștiga până la 5.000x miza. Un clasic lansat în 2016 care până și astăzi cucerește gusturile chiar și ale celor mai selectivi jucători.

Concluzie

Piața jocurilor de noroc și oferta de sloturi sunt deja gigantice, și continuă să crească. Asta înseamnă că ai din ce în ce mai multe opțiuni să alegi sloturi distractive. Cel mai important este ca, oricare ar fi pasiunea ta și preferința de slot, să rămâi la un stil de joc conștient și responsabil, bazat pe distracție și bună dispoziție. Pe această pagină vei găsi informații utile despre cum să joci responsabil la cazinourile din UK pentru experiențe cât mai plăcute.