Jon Snow, în centrul unei viitoare continuări a serialului Game of Thrones

Serialul de mare succes Game of Thrones, care a ajuns la audiențe foarte mari la TV și pe video streaming online, ar putea beneficia de o continuare. Conform presei de specialitate de la Hollywood, noua producție s-ar concentra pe unul dintre personajele preferate de fani, Jon Snow.

Continuare este aparent în fază de dezvoltare, deși HBO nu a comunicat încă oficial detalii în acest sens. Actorul britanic Kit Harington ar urma astfel să reia rolul lui Jon Snow, potrivit informațiilor publicate de Hollywood Reporter şi Variety, citate de AFP și Agerpres.

Franciza Game of Thrones se bucură de un succes incredibil

Ideea de a realiza o continuare directă a proiectului nu pare deloc surprinzătoare, ținând cont de potențialul imens al francizei. Desigur, și în lumea jocurilor video, Game of Thrones rămâne o tematică atractivă. A Game Of Thrones: The Board Game – Digital Edition, Game Of Thrones (2012), Game Of Thrones (2014) sau Reigns: Game Of Thrones sunt doar câteva dintre jocurile video de mare succes.

De altfel, mai multe alte seriale derivate din universul Game of Thrones, bazate pe imaginația romancierul George R. R. Martin, sunt deja programate pentru producție. House of the Dragon se lansează spre finalul lunii august, iar alte trei prequel-uri animate sunt pe lista producătorilor.

Totuși, serialul în care Jon Snow ar fi în centrul acțiunii ar fi primul în care derularea evenimentelor ar urma firul epic al seriei Game of Thrones, încheiat în anul 2019 cu un final controversat în rândul fanilor. În timp ce multe personaje principale au murit, Jon Snow a aflat că este potenţialul moştenitor al Tronului de Fier care domneşte peste Westeros, un regat din care pleacă pentru a se stabili pe pământurile îngheţate din Nord. De altfel, personajul a înviat pe neaşteptate într-un sezon anterior, o surpriză în desfășurarea acțiunii.

Game of Thrones, un succes imens

Încă de la lansarea sa din 17 aprilie 2011, Game of Thrones a reprezentat o ancoră importantă pentru HBO. Adaptare a seriei de cărți fantastice „Cântec de gheață si foc” ale lui George R. R. Martin, Game of Thrones a avut 8 sezoane, ultimul episod fiind difuzat în premieră pe data de 19 mai 2019. Dincolo de audiențele de top, serialul a acumulat în total 59 de premii Emmy, stabilind un record în acest sens.

George Raymond Richard Martin, autor american de fantasy, horror și science fiction, dar și scenarist și producător, care în curând va împlini 75 de ani, scrie în continuare în seria romanelor pe baza cărora a fost dezvoltat celebrul serial. De altfel, în 2022 a semnat un contract important cu HBO, cu scopul de a dezvolta noi seriale în universul Game of Thrones și nu numai.

George R. R. Martin a activat în calitate de coproducător executiv al seriei de succes Game of Thrones și a scris câte unul din cele 10 episoade ale fiecărei serii. În anul 2011, revista Time l-a plasat într-un top al celor mai influenți 100 de oameni din întreaga lume.

Așadar, ne putem aștepta la multe alte lansări chiar și în perioada imediat următoare, lucrându-se probabil în paralel pe mai multe planuri la dezvoltarea de astfel de producții. Deja vestea continuării Game of Thrones a fost primită cu mult interes în rândul fanilor, informația determinând multe postări și discuții în social media și pe forumurile de specialitate. Cel mai probabil, vești oficiale despre seria Game of Thrones vor fi difuzate în viitorul apropiat, poate chiar urmând să fie lansat un trailer, pentru a ține publicul și mai aproape.