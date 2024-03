Ciutacu îl pune la zid pe Drulă, pe tema afacerii Roșia Montană

Jurnalistul Victor Ciutacu a răbufnit pe Facebook, punându-l la zid pe președintele USR, Cătălin Drulă, după ce acesta l-a atacat pe premierul Marcel Ciolacu în legătură cu declarațiile făcute în cazul „Roșia Montana”, acuzându-l că ar fi manipulat, astfel, bursa.

„Îl văd agitat pe Drulă. Că ai lu’ Ciolacu sunt speculatori. Or fi, habar n-am, dar Drulă însuși are acțiuni la Swiss Capital, care e actionar la BRK Finance Cluj, care are peste 1 milion de acțiuni la Gabriel Resources și garanții pentru înca 2 milioane de acțiuni. În locul lui, m-aș fi gândit de două ori înainte să dau drumu’ la plângeri”, a scris jurnalistul Victor Ciutacu pe Facebook.

BRK Financial Group, singurul broker listat la Bursa de Valori București, a anunțat că are în portofoliu 1,26 milioane de acțiuni Gabriel Resources, compania canadiană care deține dreptul de exploatare a unui zăcământ de aur din Roșia Montană, județul Alba, potrivit flux24.ro.

Anul trecut, BRK Financial Group a anunțat că Ileana Herling și FIA DCP Investiții al Atlas Asset Management au devenit acționari semnificativi. Cei doi au acumulat împreună aproximativ 19,1% din BRK.

Adrian Andrici a devenit acționar semnificativ în BRK în 2016, cumpărând cea mai mare parte a acțiunilor deținute anterior de Banca Transilvania.

Andrici mai deține acțiuni la Impact Developer & Contractor, Armătura Cluj și Automobile Craiova. Este patron al revistei Kamikaze și finanțator al clubului de fotbal CSU Universitatea Craiova. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, este implicat în dosare de retrocedare ilegală, mai anunță susrsa citată.