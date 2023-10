Gigel Capotă, numit președinte interimar al PER Gorj

Structura centrală a Partidul Ecologist Român a decis astăzi să numească un nou președinte interimar la PER Gorj. Președintele executiv, Florin Secară, a stabilit prin decizie ca noul președinte sa fie Gigel Capotă, fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Capotă are obligația ca în 90 de zile sa organizeze Conferința de Alegeri a PER Gorj.

Formațiunea politică este in organizare, deoarece se dorește, că formațiunea politică să facă o alianță cu Partidul Verde. Este posibil că unirea sa fie prin absorbție, verzii urmând să își mențină numele și siglă partidului.

