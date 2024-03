Legea „2 Mai” a fost votată! Traficanții de droguri, la pușcărie

Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilităţii executării pedepsei sub supraveghere, în cazul traficului de droguri de mare risc şi traficului internaţional de droguri de mare risc, anunță stiripesurse.ro.

Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum şi modificarea Legii nr.194/2011, în sensul majorării cuantumului pedepselor, precum şi al eliminării posibilităţii executării pedepsei sub supraveghere, în cazul traficului de droguri de mare risc şi traficului internaţional de droguri de mare risc.

„Prea multă vreme am ignorat sau am preferat să ascundem sub preș acest fenomen care a generat și generează extrem de multe drame. E o problemă pe care trebuie să o tratăm indiferent de culoarea noastră politică, pentru că în școli se consumă droguri, în cluburile în care tinerii merg se consumă droguri, tineri sunt trimiși săgeți în licee să nenocească alți copii. Da, azi vom vota un proiect să nu mai dăm posibilitatea, iertați cuvântul, nenorociților să mai primească condamnări cu suspendare. Nu e suficient și va trebui să mergem și mai departe”, a declarat deputatul PSD Daniel Suciu.