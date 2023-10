Rezultatele vizitei lui Zelenski în România

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit marți în București pentru prima sa vizită oficială în România, marcând un moment istoric în relațiile dintre cele două țări.

Zelenski a fost primit cu onoruri de către președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, a avut întâlniri la Parlament cu conducătorii celor două Camere legislative, a depus o coroană de flori la monumentul eroilor din Parcul Carol și a încheiat vizita cu o întrevedere la Palatul Victoria cu premierul Marcel Ciolacu. Anunțatul discurs în Parlament nu a mai avut loc, Zelenski spunând ziariștilor că nu s-a pregătit pentru asta, dar va reveni cu un discurs special pentru români.

„M-am bucurat să îl primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski. Este o vizită istorică, în cadrul căreia am decis împreună să lucrăm concret pentru a ridica relația dintre țările noastre la nivelul de Parteneriat Strategic și am semnat astăzi o Declarație Comună care evocă aceste principii de cooperare. L-am asigurat pe Președintele Zelenski de hotărârea României de a continua sprijinul pentru Ucraina și poporul ucrainean, atât cât va fi nevoie până la victoria împotriva agresiunii ruse.” a transmis președintele Klaus Iohannis.

Ciolacu: „Am avut o discuție constructivă”

La rândul său, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a avut o discuție constructivă cu Zelenski: ‘Am avut astăzi cu președintele Zelenski o discuție constructivă despre preocupările României în privința protecției drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina. În context, am reiterat solicitarea noastră legitimă ca în cel mai scurt timp autoritățile ucrainene să recunoască inexistența așa-numitei ”limbi moldovenești”. România a acordat un sprijin multidimensional consistent vecinului nostru în toată această perioadă de la declanșarea invaziei ilegale a Rusiei și suntem pregătiți să participăm activ la viitorul proces de reconstrucție a Ucrainei, care va genera proiecte concrete și bunăstare pentru cetățenii ambelor state. România susține ferm aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și cred că este important ca o decizie privind deschiderea negocierilor de aderare pentru ambele state să fie adoptată până la finalul anului.’

Zelenski: „România a ales Ucraina în cel mai dificil moment”

Presa centrală spune că anularea discursului lui Zelenski anunțat în Parlament a fost cauzată de ieșirile cu amenințări la adresa sa din partea senatoarei Diana Șoșoacă, din zilele precedente. Oricum, decizia a scutit România de un circ mediatic, iar Zelenski a spus ce a avut de spus în declarațiile pe care le-a făcut la Cotroceni, precum și în conferința de presă care a urmat.

„Îmi aduc aminte cât de călduros au fost întâmpinați oamenii noștri. România ne-a oferit sprijin militar și umanitar. România a ales Ucraina în cel mai dificil moment al istoriei noastre. Am discutat despre securitate în regiunea Mării Negre. Am vorbit de infrastructură, despre deschiderea unor puncte de trecere noi la granița comună. Am vorbit și despre minoritățile naționale.” a pecizat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.