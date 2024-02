Romanescu, în disputa pe noile locuințe: ” Banța să continue să ascută creioane în Ministerul Dezvoltării”

Discuții în contradictoriu pe tema locuințelor ce urmează să fie construite în zona Narcise, din Târgu Jiu. Liberalii, prin vocea secretarului de stat din Ministerul Dezvoltării Victor Banța, susțin că acestea ar fi destinate tinerilor defavorizați și că aceștia ar fi puțini în Târgu Jiu, așa că cele 600 de locuințe ar urma să rămână goale. Primarul Municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, spune că Banța nu știe despre ce e vorba, și-l trimite la ascuțit de creioane.

Romanescu spune că orice tânăr de peste 18 ani, fără venituri considerabile, este eligibil să obțină unul din cele 600 de apartamente ce urmează să fie construite.

„În acest moment cei mai mulți tineri, între 18 și 35 ani, nu dețin o locuință și așa cum sunt prevăzute în acele condiții, aceasta este una dintre ele. Analiza se face pe fiecare individ în parte, sau pe fiecare familie în care există un solicitant cu vârsta între 18-35 de ani. Este clar că există și un criteriu de departajare. Este clar că cei care vin din centrul de plasament au un anumit punctaj, la fel cei care au probleme de sănătate. Dar asta nu înseamnă că un tânăr care are 18 ani nu poate să depună solicitare, nu ne raportăm la averea părinților. De la 18 ani încolo ai dreptul să depui o solicitare. Domnul Banța nu știe despre ce e vorba, că dumnealui este doar vizionar, ca toți din PNL. Proiectul a fost depus de primăria Târgu Jiu, nu de domnul Banța și dumnealui ar trebui să continue să ascută creioane în Ministerul Dezvoltării, pentru că acesta e scopul pentru care a fost dus acolo, să stea cu creioanele în mână și cu ascuțitoarea. Eu nu am văzut nicio hârtie pe biroul dumnealui, de câte ori am fost pe acolo. Postul vine din altă zonă, nu a fost scos la concurs și astăzi tot ce spune, rămâne doar la faza de declarații”, a transmis Marcel Romanescu.

Până acum au fost depuse sute de cereri. Romanescu îi încurajează să fie optimiști.

„Un tânăr care are astăzi 20 de ani, ce ar putea avea pe numele lui? Pe lege, există posibilitatea de a acorda un punctaj mai mare celor din zona defavorizată” , a mai transmis edilul.

Există mai multe acte necesare depunerii solicitării pentru obținerea unei astfel de locuințe, una principală fiind ca solicitantul să aibă domiciliul în Târgu Jiu. Lista completă o actelor se obține de la Centrul de Informare al Cetățeanului din cadrul Primăriei Târgu Jiu.