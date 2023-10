Vîlceanu contestă excluderea din grupul parlamentar al PNL

Deputatul Dan Vîlceanu a contestat decizia de excludere din grupul parlamentar al PNL. În sesizarea trimisă spre a fi analizată, parlamentarul de Gorj face trimitere la Regulamentul Camerei Deputaților care are stabilite clar condițiile de excludere a unui ales. Vîlceanu crede că nu sunt îndeplinite aceste reguli.

În situația de excludere se află atât Dan Vîlceanu cât și colegul său Gheorghe Pecingină.

”Subsemnatul Dan Vîlceanu, deputat PNL, ales în circumscripţia electorală numărul 20, judeţul Gorj, vă comunic faptul că, atât eu, cât şi domnul deputat Gheorghe Pecingină, deputat PNL ales în aceeaşi circumscripţie electorală, suntem în continuare membri şi deputaţi ai Partidului Naţional Liberal, având în vedere regulamentul Camerei Deputaţilor, articolul 14. Aşa cum reiese din Regulamentul Camerei Deputaţilor, singurele posibilităţi de părăsire a grupului parlamentar al unui partid politic sunt: părăsirea grupului de către un deputat sau excluderea/demisia din partid ori în această speţă, nici eu şi nici domnul deputat Gheorghe Pecingină nu am demisionat din grup, nu am demisionat şi nici nu am fost excluşi din PNL”, transmite Dan Vîlceanu.