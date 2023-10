Medicul chirurg din cazul femeii gravide care a fost operată de eventrație a primit avertisment

Comisia de anchetă în cazul femeii gravide care a fost operată de eventrație, pentru că medicii nu știau că urma să nască, a stabilit concluziile acestui caz.

Consultația efectuată asupra femeii de 35 de ani, care nu știa că este gravidă, a fost incompletă, a stabilit comisia. Medicul curant și cel de la UPU au primit avertisment.

Membrii comisiei au analizat documentele medicale, precum și protocoalele existente la nivelul unității sanitare și au purtat discuții cu medicii implicați. Concluziile comisiei au fost că examenul clinic general al pacientei a fost incomplet, atât în UPU, cât și cel efectuat de medicul curant; au lipsit explorările imagistice ale pacientei etc. Comisia a lăsat mai multe recomandări: elaborarea și implementarea protocoalelor terapeutice ale afecțiunilor chirurgicale, actualizarea protocoalelor terapeutice din secții, instruirea personalului vizavi de aceste protocoale etc. În concluzie, comisia a considerat „că prezența sarcinii in utero aproape de termen, în condițiile în care pacienta și-a negat starea de graviditate, este o coincidență nefericită, dar care a avut un final favorabil atât pentru pacientă și nou-născut, cât și pentru personalul medical implicat în acest caz”, se arată în raportul Comisiei.

Doi medici au fost sancționați cu „avertisment scris”

Comisia a apreciat că „situația analizată nu ar putea fi considerată eveniment advers, ci mai degrabă o conjunctură medicală atipică, dar manageriată adaptativ corect, dar care a evidențiat și deficiențe care vor trebui corectate, discutate și implementate”.

În baza raportului întocmit de comisia de cercetare disciplinară prealabilă și ținând cont de faptul că sunt la prima abatere, medicul curant și medicul din UPU au fost sancționați cu „avertisment scris”, conform prevederilor Codului Muncii.

În acest caz s-a deschis și un dosar penal.

Femeia a venit la spital cu dureri abdominale

Femeia în vârstă de 35 de ani nu știa că este gravidă în luna a noua, iar medicii care au consultat-o nu și-au dat seama că aceasta este însărcinată, pentru că nu i s-a făcut măcar o ecografie. Abia pe masa de operație, medicul chirurg și-a dat seama, după ce a început intervenția, că femeia este însărcinată și a chemat medicul ginecolog și a fost efectuată de urgență operația de cezariană.

Femeia și copilul au trecut cu bine peste această situație.