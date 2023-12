Zeci de copii din familii nevoiașe au primit daruri de Crăciun

30 de copii care se află în Centru de zi „Pestalozzi“ au primit daruri din partea „Spiridușilor lui Moș Crăciun“.

‘Ne-a plăcut să fim „Spiridușii lui Moș Crăciun“ pentru cei 30 de copii din Centrul de zi „Pestalozzi“, din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Târgu Jiu, județul Gorj și să aducem magia sărbătorilor mai aproape de sufletele lor. În cadrul proiectului nostru, „Spiridușii lui Moș Crăciun“, finanțat prin programul Start ONG (…) am oferit daruri tuturor copiilor (jucării, dulciuri, rechizite, produse de igienă) și am organizat și un atelier de creație, în care cei mici au realizat decorațiuni de Crăciun’, au transmis reprezentanții Asociației Be Teen.