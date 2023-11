Primarul USR al Câmpulungului, Elena Lasconi, atacată de propria fiică, pentru votul în favoarea familiei tradiționale

Fiica Elenei Lasconi, Oana, care locuiește la Paris, și-a exprimat dezamăgirea și supărarea pe Instagram, după ce a aflat că mama sa a votat „DA” la referendumul pentru familie. Situația a apărut după ce Elena Lasconi, primarul USR al Câmpulungului, care era cap de listă pentru alegerile europarlamentare, a făcut această mărturisire într-un interviu.

Într-un mesaj emoționat, Oana a declarat că este șocată de poziția mamei sale, subliniind că nu se aștepta să vadă un astfel de vot din partea sa. Elena Lasconi a fost criticată aspru de fiica sa pentru sprijinirea familiei tradiționale, pentru că primarul Câmpulungului, așa cum a declarat, a votat „DA” pentru modificarea Constituției, în sensul ca familia tradițională să fie definită ca o uniune între un bărbat și o femeie.

„Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat DA, la referendumul Coaliției pentru familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă. Nu am cuvinte (…) ca membru al acelei comunități. Nu pot să descriu durerea pe care o simt. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată. Știu că nu era pasionată de subiectul pentru drepturi egale, dar sunt șocată că e preocupată de modificarea Constituției într-un mod jegos. Mă doare sufletul și inima, am palpitații”, a spus într-un video pe Instagram Oana Lasconi.

În urma acestui scandal, Elena Lasconi s-a retras de pe lista candidaților USR la alegerile europarlamentare.