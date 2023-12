Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, surclasată de CSM București

CSM Târgu Jiu a pierdut, pe teren propriu, ultima dispută din acest an, contra campioanei României, CSM București, scor 16-33.

Partida disputată sâmbătă, 30 decembrie, transmisă în direct de Pro Arena, a contat pentru etapa a 11-a din Liga Florilor Mol. A fost un meci în care Ira Zinatullina a revenit în angrenajul echipei gorjene și-a fost cea mai bună marcatoare a echipei noastre, cu 5 goluri marcate. Meciul a marcat și debutul interului stânga, Iuliia Andriichuk, noua achiziție a echipei pregătită de Liviu Andrieș și Andrei Enache. La debut, internaționala din Ucraina, a reușit să înscrie 3 goluri în poarta bucureștencelor.

Au ținut piept campioanelor timp de 15 minute

În fața a peste 1.000 de suporteri, care au venit la sală pentru a-și susține echipa favorită în ultimul meci al anului 2023, elevele lui Liviu Andrieș au avut un prim sfert de oră în care au jucat de la egal la egal cu echipa campioană a României. Drept dovadă stă și faptul că tabela arăta 5-5 în minutul 14, timp în care gorjencele au ratat și câteva bune oportunități de a trece în avantaj, chiar și o lovitură de la 7m. Ceva s-a rupt în jocul echipei gorjene, care nu a putut contracara intrarea pe teren a pivotului Crina Pintea, care a schimbat radical jocul echipei oaspete. Echipa noastră a mai reușit doar un singur gol până la pauză, în timp ce bucureștencele s-au distanțat constant pe tabelă, reușind să intre la vestiare la +10 pe tabelă, scor 6-16.

Repriza secundă a început tot în nota de dominare a grupării bucureștene, în timp ce fetele lui Liviu Andrieș au găsit cu mare greutate soluții în atac.

Adi Vasile și-a rulat aproape tot lotul. Singura care nu a fost trimisă în teren a fost Cristina Neagu, probabil nerefăcută după o mai veche accidentare. În schimb, Cristina Neagu a petrecut minute bune pe parchet, la finalul meciului, pentru o sesiune de poze și autografe cu suporterii gorjeni.

Antrenorul CSM Târgu Jiu, Liviu Andrieș, s-a arătat nemulțumit de lipsa de soluții din atac: „Nu am încheiat bine acest an. Ne doream să avem o evoluție mult mai bună în acest ultim meci, dar nu am reușit pentru că în atac nu am găsit soluții. Îmi cer scuze pentru evoluția pe care am avut-o, dar nu trebuie să ștergem cu buretele evoluția de până acum.

M-a deranjat perioadele în care nu am avut atitudine, nu am avut soluții“.