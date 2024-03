Victorie importantă obținută de echipa de handbal CSM Târgu Jiu pentru realizarea obiectivului

CSM Târgu Jiu a obținut sâmbătă, 30 martie, o victorie extrem de importantă în lupta pentru evitarea locurilor de baraj. Echipa noastră a trecut de Măgura Cisnădie, scor 25-23, la pauză 14-11. Partida a contat pentru etapa a 21-a din Liga Florilor Mol.

În fața a aproximativ 800 de spectatori, care au ținut să fie alături de echipă la acest meci extrem de important, CSM Târgu Jiu a câștigat în fața unei echipe cu care se află în luptă directă pentru evitarea locurilor de baraj. Echipa lui Liviu Andrieș a bifat două obiective importante la finalul acestei confruntări, cele trei puncte, dar și o victorie la o diferență de cel puțin două goluri. Cum CSM Târgu Jiu a pierdut în tur, la Cisnădie, la un singur gol diferență, victoria din această seară, la două goluri, îi conferă grupării gorjene un avantaj uriaș în cazul în care cele două echipe vor termina la egalitate la finalul sezonului.

CSM Târgu Jiu s-a impus la finalul unui meci în care gruparea gorjeană a condus aproape tot meciul pe tabela de marcaj, în timp ce Măgura Cisnădie a condus o singură dată, în debutul partidei, după ce a marcat primul gol al meciului. În rest, CSM Târgu Jiu a condus pe tabelă mai bine de 50 de minute. A fost un meci în care Ekaterina Dzhukeva a fost, din nou, imperială în poarta grupării gorjene. 18 parade a avut Dzhukeva, o aruncare de la 7 metri apărată și a închis minute bune poarta echipei noastre, spre disperarea băncii sibiene.

Cea mai bună marcatoare a echipei noastre a fost Gilda Simao, greu de oprit în această seară. Ultimul transfer al CSM-ului a înscris 9 goluri și se dovește a fi o mutare excepțională. Alături de Simao, Laura Moldovan a avut la rândul ei o evoluție excelentă, reușind câteva goluri de senzație. Extremele CSM-ului au funcționat la capacitate maximă în acest meci. Florența Ilie și Andreea Chiricuță au reușit fiecare câte 5 goluri în poarta Cisnădiei.

Cu această victorie, CSM Târgu Jiu a acumulat 24 de puncte și a urcat pe locul 8 în Liga Florilor.

Coordonatorul de joc al echipei noastre, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă, a fost convocată la echipa națională a României.

Antrenor: „Am mai trecut peste un hop“

Liviu Andrieș, antrenorul CSM Târgu Jiu, a spus că victoria este muncită: „Un meci destul de delicat, ca să spunem așa. Până la urmă contează finalul. Am reușit să câștigăm la două goluri, exact cum ne-am propus, pentru că în tur am pierdut la un gol. Din acest punct de vedere, suntem pe plus față de Cisnădie. E o victorie muncită. Știam că va fi un meci foarte greu. Echipa din Cisnădie este o echipă destul de arțăgoasă, o echipă care și-a propus la începutul campionatului obiective îndrăznețe. Momentan este sub noi, ne bucurăm de această victorie și cred că această vacanță, care vine după acest meci, este binemeritată pentru fete. Am avut agresivitate, iar Kati a făcut un meci nemaipomenit. Am luat puține goluri, am dat 25 și am câștigat meritat. Am mai trecut peste un hop, sper eu ca la final să ne bucurăm și să evităm și barajul, să ne clasăm pe un loc onorabil pentru ceea ce ne dorim noi și ceea ce va încununa un an, zic eu, nemaipomenit pentru echipa din Târgu-Jiu. Am avut ceva emoții. Probabil și încărcătura acestui meci și încărcătura tuturor meciurilor din ultima perioadă s-a acumulat și o mică oboseală s-a văzut pe final. Ne-am revenit și datorită aportului Gildei Simao, o jucătoare care a adus un plus de calitate și acest lucru s-a văzut. În plus, toate fetele au crescut în agresivitate, au crescut în modul de a se exprima atât în atac, cât și în apărare, și acest lucru contează foarte mult, pentru că le dă o stare de bine, le dă o stare de confort și sperăm să rămână așa. Creștem și ne bucurăm pentru ce le oferim suporterilor. Le mulțumim încă o dată că ne susțin. Deși a fost o sâmbătă după amiaza călduroasă, frumoasă, oamenii au venit și ne-au susținut și le mulțumim pentru că au fost alături de noi”.