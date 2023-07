Ce a discutat Mihai Weber cu noul ministru al Energiei?

Deputatul PSD de Gorj Mihai Weber a discutat cu noul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, despre situația Complexului Energetic Oltenia. Parlamentarul a solicitat notificarea Comisiei Europene cu privire la termenele întârziate în ceea ce privește investițiile promise la CEO.

“Sunt niște lucruri asumate prin acest program de restructurare. Eu repet că acel program de restructurare prins în Capitolul 6- Energie trebuie ajustat, pentru că acele termene sunt nerealiste. Este obligatoriu să se notifice Comisia Europeană privind depășirea unor termene. Este absolut nevoie să se coreleze planul de investiții cu cel de restructurare. Noile capacități prevăzute a fi constituite, respectiv parcurile fotovoltaice și grupurile pe gaz, în momentul de față, au termenele depășite. Haideți întâi să construim și după acea să punem în conservare grupurile existente! Și termenul de conservare e ambiguu, mai degrabă trecerea în rezervă a grupurilor, la dispoziția sistemului. Eu am avut o singură discuție cu domnul ministru al Energiei și am speranța că nu va merge pe traseul parcurs de Virgil Popescu. Sper să aibă o altă abordare în ceea ce privește producția de energie pe bază de cărbune”, a transmis Mihai Weber.

Cât despre nemulțumirile senatorului Iordache, care dă vină doar pe cei care conduc compania, deputatul PSD îi amintește că, de ani de zile, CE Oltenia e condusă de liberali. „La conducerea CE Oltenia, în ultimii ani de zile au fost doar membri PNL, ministerul Energiei este de ani buni de zile la PNL. Să faci acțiuni populiste, de imagine, nu are niciun rost. Dacă nu și-a susținut oameni care ar trebui să aibă și performanță, asta e treaba PNL. Pe mine mă interesează ca în CE Oltenia să ajungă profesioniști, oameni cu experiență, care să aducă plus valoare. Noi, PSD, la ora actuală, susținem un singur profesionist, o persoană care nu e membru de partid, nu face politica PSD”, a mai declarat Mihai Weber la Radio Infinit.