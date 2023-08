Tânărul care a înființat o școală gratuită de skateboarding în Târgu Jiu

Narcis Frunzaru, un tânăr de 27 de ani din Târgu Jiu, a înființat o școală de skateboarding, una dintre puținele din țară, în cadrul căreia îi învață în mod gratuit pe cei aproximativ 30 de cursanți să practice acest sport devenit olimpic.

Narcis a povestit cum a înființat școala:

„Am fost la multe concursuri și am trecut la un alt nivel, de sport, și nu mai este doar o pasiune. Fiind și creator de conținut pe rețelele sociale, primeam multe întrebări legate de skateboarding și atunci mi-a venit ideea să deschid o școală de skateboard la Târgu Jiu, pentru că există doar una singură în România. Am primit o oportunitate prin accesarea de fonduri pentru ONG-uri, să pot deschide o școală de acest gen. Astfel s-a născut Școala de Skate „Târgu Jiu Riders“, prin Fundația Județeană pentru Tineret.

Încercăm să facem ca acest proiect să funcționeze. Este un proiect nou, atât pentru Târgu Jiu, dar și pentru România. Suntem a doua școală de skateboarding înființată în România, unde sunt doar trei școli. Încercăm să-i pregătim pe copii ca pentru sport. Avem câteva reguli simple: disciplină, respect și înțelegere. Chiar dacă este un sport urban, fără disciplină nu se poate practica și este nevoie de respect între participanți“.

Tot mai mulți tineri doresc să se înscrie la școala de skateboarding

Aproximativ 30 de cursanți sunt înscriși în cadrul școlii de skateboarding „Târgu Jiu Riders“, însă numărul celor care doresc să învețe este tot mai mare. „Cei care se înscriu nu trebuie să plătească vreo taxă. Toate cursurile sunt gratuite, iar noi suntem voluntari. Avem, în prezent, 30 de tineri înscriși și mai avem multe cereri de înscriere. Noi nu mai putem face față numărului mare de tineri care doresc să se înscrie“, a precizat Narcis. Acesta se bucură că părinții au arătat deschidere pentru acest proiect: „Părinții sunt foarte deschiși și chiar am primit cereri din partea lor pentru a-i înscrie pe copii“.

Nemulțumit de starea skatepark-ului din Târgu Jiu

Narcis spune că nu are unde să desfășoare pregătirea cursanților, pentru că skatepark-ul din Târgu Jiu este într-o stare deplorabilă și nimeni nu se mai ocupă de întreținerea acestuia: „Primesc zilnic cereri de la copii și tineri pentru a se înscrie. Antrenamentele se desfășoară în skatepark-ul din Târgu Jiu, dar condițiile în care se află nu sunt bune. Starea lui este deplorabilă. Noi venim și măturăm acolo, pentru că pe jos sunt cioburi și crengi. Unele elemente sunt rupte. Faptul că sunt copii care își doresc să practice acest sport, mă determină să nu renunț la acest proiect și încerc să schimb ceva. Avem un proiect pentru un nou skatepark și am nevoie de susținere pentru ca proiectul să fie pus în practică“, a precizat inimosul tânăr.

Școala de skateboarding nu dispune de resursele necesare ca să susțină practicarea acestui sport în Gorj: „Întâmpinăm multe probleme cu oamenii care nu înțeleg că skatepark-ul este un teren de antrenament. Nu avem nici resursele necesare. Ca să vedem progresul cursanților organizăm concursuri lunare, unde le oferim diplome, totul fiind din banii noștri.

Cum a început să practice skateboardingul

Narcis Frunzaru are vârsta de 27 de ani și a absolvit două facultăți: Facultatea de Biologie cu specializarea de microbiologie și imunologie din cadrul Universității București și Facultatea Științe Politice la SNSPA, dar este pasionat de skateboarding.

Narcis a început să practice skateboard de la vârsta de 16 ani. „Am primit o placă de skate cadou de ziua mea și am învățat să învârt acea placă și așa am început să practic skateboarding-ul. Mă pregăteam ore întregi în fiecare zi. Am participat la un concurs local unde am obținutb premiul I, după care am participat și la alte concursurui din alte zone. Am început să dezvolt“, a povestit Narcis.