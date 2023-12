Spectacol de final de an la Motru

Autoritățile din Municipiul Motru pregătesc un spectacol de final de an. În ciuda măsurilor de austeritate luate la nivel central și a plafonărilor de cheltuieli impuse primăriilor, la Motru vor fi alocate resurse pentru a organiza manifestări la cumpăna dintre ani.

Primarul din Motru, Cosmin Morega, a declarat că suma nu va fi mai mare de 15.000 – 20.000 de lei. Se va apela și la sponsori, pentru a organiza un eveniment la care să participe locuitorii orașului pe 31 decembrie.

„Este clar că nu avem cum să trecem în noul an fără un eveniment pe final de an. Sunt acele limitări. Dar vom avea o sumă modică de 15.000 – 20.000 de lei, pentru a nu avea un final de an fără manifestări. Vom avea și un foc de artificii la miezul nopții și sperăm ca cetățenii să se bucure de acest lucru și să treacă într-un an mai bun. Mergem pe chetuieli modice. Sper să ne încadrăm. Ne-am mai încadrat și altă dată, când am avut alte tipuri de evenimente”, a declarat Cosmin Morega, primarul din Motru.