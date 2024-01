Iulian Popescu, deși nepriceput în ale energiei, era în CS când s-a votat Planul de Restructurare al CEO

Prefectul de Gorj Iulian Popescu e acuzat că se numără printre groparii Complexului Energetic Oltenia (CEO), el fiind unul din membrii Consiliului de Supraveghere care a votat Planul de restructurare al companiei. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, cel care face acuzația, nu crede în afirmațiile liberalilor că își doresc salvarea mineritului din Gorj.

„Iulian Popescu a fost parte la aprobarea Planului de restructurare din CE Oltenia și ne-a zis că planul e secret, că nu ni-l poate pune la dispoziție. El era membru în Consiliul de Supraveghere când s-a decis votarea planului de restructurare. Și acum ne dau lecții de moralitate (liberalii, n.r.) și spun cum salvează ei mineritul. Ministrul lui aprobă în PNRR că în 2026 se închide tot și el, în Gorj, plânge pe umărul minerilor și energeticienilor. Am înnebunit?!”, a spus Cosmin Popescu la Radio Infinit.

A recunoscut

Iulian Popescu a recunoscut, cu ceva timp în urmă, că a ajuns membru al Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia (CEO) fără să aibă habar despre acest domeniu. El lucrase, până la acea dată, în privat, în domenii care nu au nici o legătură cu producția de energie. „Cunosc perspectiva Complexului Energetic Oltenia încă din 2020, atunci când am fost în Consiliul de Supraveghere. Recunosc că, anterior acestei date, eu nu am avut nici un contact cu Complexul Energetic Oltenia. Atît, cât am crescut, în copilărie, ce am trăit în Târgu Jiu, nu am avut prieteni, neamuri care să lucreze în complex, știam despre el dar nu știam problemele concrete.” a declarat Iulian Popescu la Radio Infinit.