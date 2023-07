Parlamentar: „Am discutat cu premierul despre situația de la CEO. Rezervă de cărbune este”

În condițiile în care Ministerul Energiei a bătut pasul pe loc ani de zile, refuzând renegocierea termenelor de închidere a capacităților de bază de cărbune ale Complexului Energetic Oltenia, deputatul PSD de Gorj Mihai Weber își continuă demersurile pentru ca situația să se schimbe. Acesta a declarat că a discutat din nou cu premierul Marcel Ciolacu despre situația CEO și că are o întâlnire stabilită cu actualul ministru al Energiei, pe această temă. Mai mult, acesta spune că viața grupurilor pe cărbune și a carierelor poate fi prelungită, pentru că rezervă de cărbune este pentru mai mulți ani decât se vehicula.

„Domnul ministru al Energiei trebuie să inițieze dialogul cu Comisia Europeană, că are toate argumentele, are programul de guvernare în spate, fundamentat, are toate elementele care dau posibilitatea rediscutării anumitor jaloane din PNRR, dacă există o fundamentare și aceasta e dată de război și crizele suprapuse. Deci are argumentele necesare și sprijinul tuturor, inclusiv al premierului. Chiar ieri am discutat la Guvern cu premierul despre situația de la Complexul Energetic Oltenia. Avem tot sprijinul necesar, dar trebuie demarat și cel care inițiază este Ministerul Energiei. Și de la ministrul Energiei aștept o discuție pe care am programat-o, să vedem de ce sprijin are nevoie, cu ce trebuie să intervenim.” a declarat deputatul Mihai Weber la Radio Infinit.

Există rezervă de cărbune pentru 30 de ani

Deși au existat afirmații făcute de politicieni, cum că se vor închide carierele, nu neapărat din cauza Planului de restructurare al CEO, ci natural, pentru că se termină rezerva de cărbune, deputatul Weber spune că Oltenia mai are lignit pentru 30 de ani de funcționare a capacităților de producere a energiei pe bază de cărbune. În consecință, este posibilă renegocierea termenelor de închidere pe care Guvernul PNL-USR-UDMR le-a promis, când s-a întocmit Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Asta în condițiile în care noile investiții de la CEO, pentru trecerea la o energie verde sunt întârziate.„Poți să prelungești cât e necesar, dacă pui acea condiție, hai să creăm acele capacități noi și după aceea să ne gândim să închidem pe cele existente. Mai dăm o gură de oxigen, 4-5 ani de zile. În 5 ani se schimbă foarte multe lucruri, pentru că ai și acea condiționalitate între ele. Vezi ce înseamnă și rezerva de cărbune, pentru că, în urmă cu un an, de la Ministerul Energiei a fost făcută o strategie energetică, ce prevedea componenta de cărbune cu stocul de cărbune și pentru ce perioadă avem cărbune în Oltenia și s-a spus minim 28-30 de ani. Păi, dacă există această rezervă de cărbune, hai să facem ca alte țări, pentru că mulți și-au schimbat politica: Austria, Polonia, Germania. Austria, ca exemplu, avea o carieră în conservare și a redeschis-o.” a mai spus Weber.

Impact dezastruos pentru România

Războiul din Ucraina și și crizele suprapuse de la nivel mondial pot fi folosite ca argumente, pe lângă întârziarea de noi investiții la CEO, pentru prelungirea vieții grupurilor pe lignit, astfel încât impactul social să fie, pe cât posibil, mai mic. În același timp, însă, războiul și crizele au afectat prețurile la gaze și energie, care au crescut, românii cu venituri mici devenind vulnerabili. Deputatul Mihai Weber spune că, deși contestată inițial, măsura plafonării prețurilor a fost salvatoare: „În momentul când au apărut aceste schimbări pe piața mondială – aceste crize conexe și conflictul din Ucraina – impactul a fost dezastruos pentru România, a crescut prețul la gaz și la curentul electric. Noi, ca partid, am cerut măsura de a reglementa prețul, pentru că era în colaps România acum, economia era pe butuci dacă nu interveneam cu acea măsură, care, până la urmă, a fost îmbrățișată de toate formațiunile, deși la început a fost criticată.”