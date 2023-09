Grădiniță cu program prelungit în Drăguțești

Princhindeii din localitatea Drăguțești vor învăța, de astăzi, într-o nouă grădiniță. În prima zi de școală din noul an, s-a tăiat panglica noii investiții.

Autoritățile locale au îndeplinit, prin investiția realizată, solicitările părinților, care prin programul de tip after school au scăpat de o grijă în plus.

La eveniment a participat și deputatul Mihai Weber.” Inaugurarea unei școli sau grădinițe marchează un nou început, dar, mai ales, subliniază importanța educației în viitorul copiilor. Mă bucur că am luat parte, alături de întreaga comunitate din Drăguțești, la inaugurarea grădiniței cu program prelungit din comună. Felicitări domnului primar Dumitru Ion Popescu și echipei sale pentru realizarea acestui obiectiv, care oferă o bună perspectivă de dezvoltare a localității. Copiii reprezintă viitorul, iar preocuparea noastră este să ne asigurăm că aceștia beneficiază de condițiile cele mai bune pentru a performa. Tuturor elevilor din județul Gorj le urez un an cu rezultate excepționale la învățătură! „, a transmis parlamentarul.