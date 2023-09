Recidivist periculos, lăsat în libertate de procuror. A dispărut după ce a fost condamnat

Sindicatul polițiștilor, Europol, a reacționat în cazul reținerii unui recidivist periculos, care a amenințat cu moartea un echipaj de poliție, însă a fost lăsat în libertarte de procurorul de caz. Acesta a fost condamnat după câteva zile la închisoare cu executare, însă a dispărut.

Robert Gheorghe Chiriac a fost reținut vineri, 1 septembrie 2023, pentru că a lovit un tânăr într-un bar din Târgu Jiu și a amenințat cu moartea echipajul de poliție, chiar când avea cătușele la mâini.

„Am 7 ani de pârnaie, mai fac 5 pentru tine, dar să moară mama mea și familia mea de nu te tai, te fac varză. O să plângă mă-ta de mila ta, o să-ți dau 35 de bricege. O să vezi tu ce o să pățești, mă, câine”, îi spunea infractorul polițistului care l-a încătușat.

Robert Gheorghe Chiriac are 29 de ani și este un recidivist deosebit de periculos, care are mai multe condamnări cu executarea pedepsei. Cu toate acestea, procurorul de caz a dispus punerea sa în libertate sub control judiciar.

Robert Gheorghe Chiriac a fost condamnat, definitiv, luni, 4 septembrie 2023, la un an și trei luni de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Polițiștii au mers la locuința sa pentru a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei, însă nu a mai fost găsit la domiciliu, astfel că a fost dat în urmărire generală de către Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

„Măsura dispusă de magistrat este nejustificată“

„Un individ periculos, recidivist, care era inculpat și pentru alte infracțiuni comise cu violență a adresat ameninţări şi expresii jignitoare organelor de siguranţă publică pentru că au «îndrăznit» să îl încătuşeze și să-l conducă la sediul poliției după ce în prealabil provocase un scandal într-un local din municipiul Târgu-Jiu. Pentru faptele comise asupra colegilor noștri a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, iar ulterior procurorul de caz a considerat că acesta nu prezintă un pericol suficient de mare pentru ordinea publică şi poate fi eliberat sub control judiciar“, a transmis sindicatul Europol.

Reprezentanții Europol susțin că, în cazul recidivistului din Târgu Jiu, procurorul ar fi trebuit să facă propunere de arestare preventivă, mai ales că instanța de judecată urma să se pronunțe într-un alt dosar penal.

„Măsura dispusă de magistrat este cu atât mai nejustificată, întrucât personajul în cauză era condamnat în primă instanţă cu executare pentru infracţiuni comise cu violenţă şi se cunoştea faptul că în câteva zile sentința de condamnare urma să rămână definitivă. În astfel de situaţii nu putem să nu observăm dubla măsură aplicată de magistraţi în «statul de drepți», deşi infracțiunea de ultraj (comisă asupra polițiștilor) este prevăzută cu aceeaşi pedeapsă ca şi ultrajul judiciar (atunci când victima este un magistrat), constatăm că în cazurile de ultraj judiciar se aplică măsura arestării preventive în majoritatea cazurilor, chiar şi în speţe în care starea de pericol social nu este atât de ridicată, sens în care suntem nevoiți să evidențiem din nou cazul judecătoarei amenințate prin intermediul unei scrisori transmise prin fax de către un bătrân în vârstă de 70 de ani“, spun cei de la Europol.