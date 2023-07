A început Școala de Vară la Profeisonal New Consult

A inceput Scoala de Vara la Profeisonal New Consult

REDUCERI de pana la 10% –

CAMPANIE PROMOTIONALA VALABILA IN PERIOADA

01 Iulie – 31 Iulie 2023

Pentru ca „Educatia” nu are vacanta, vara aceasta Profesional New Consult – scoala de formare cu experienta de peste 15 ani, va pune la dispozitie luna aceasta o gama diversa de cursuri cu disponibilitate fizic in centrele noastre din tara, dar si #ONLINE – cursuri la care veti putea participa chiar si de pe plaja, din vacanta.

Nu lasa vara aceasta doar pentru selfiuri din locuri exotice! Poate fi perioada perfecta in care poti obtine o noua calificare, o noua sansa pentru viitorul tau!

Verifica oferta noastra -> www.profesionalnewconsult.ro

CONTACT: 0745.225.566 / 0784.045.025

Alege sa faci alaturi de noi primul pas in noua ta cariera, alaturi de profesionisti, traineri cu experienta si in cele mai bune conditii de studiu!

Indrazneste!

REGULAMENT CAMPANIE

Inscrie-te in perioada 01 Iulie 2023 – 31 Iulie 2023 la unul dintre cursurile disponibile din orice categorie, MANAGEMENT si CARIERA, INFRUMUSETARE, TEHNICE si MESERII, ISCIR si vei putea beneficia de:

10% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRALA A UNUI CURS

(orice curs programat sa inceapa in perioada 01 Iulie 2023 – 31 AUGUST 2023)

5% REDUCERE PENTRU IN RATE

(orice curs programat sa inceapa in perioada 01 Iulie 2023 – 31 AUGUST 2023)

Summer is #ON – Education is #ON

Formeaza-te alaturi de profesionisti!