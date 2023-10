Amenzile primite de către operatorii din sectorul de iGaming pentru încălcarea politicii jocului responsabil

Zero toleranță pentru încălcarea politicii jocului responsabil de către operatorii din domeniul jocurilor de noroc online!

Industria jocurilor de noroc online a generat 92 de miliarde de dolari la nivel global, cu previziuni de dublare a sumelor încasate până la 173 de miliarde de dolari în următorii ani. Această industrie își propune să reprezinte o alternativă viabilă la cazinourile terestre, care, totuși, în acest moment, generează venituri mult mai mari decât site-urile cu jocuri de noroc din mediul digital.

Platformele de cazino și pariuri sportive online precum ggbet-ro.com au implementat o serie de măsuri pentru atragerea unui număr cât mai mare de jucători (bonusuri generoase, promoții cu multiple avantaje și turnee cu premii cash). Iar aceste măsuri au contribuit la creșterea numărului de jucători în mediul online (de exemplu, în 2020, în România, numărul lor a crescut cu 90%).

Indiferent că este vorba despre platformele de iGaming sau locațiile terestre de casino, acestea sunt obligate de lege să protejeze persoanele care beneficiază de serviciile lor. Unul dintre cele mai importante aspect este legat de politica jocului responsabil, care înseamnă zero toleranță față de accesul în mod voluntar al minorilor la jocurile de noroc!

Ce reprezintă politica jocului responsabil în sectorul de iGaming?

Pe lângă limitarea accesului la jocurile de noroc a minorilor (persoanelor cu vârsta sub 18 ani le este strict interzis accesul pe platformele de iGaming), jocul responsabil înseamnă și limite la pariere și petrecerea unei anumite perioade de timp pe site-urile cu jocuri de noroc. Platformele de iGaming sunt obligate să respecte procedura de verificare a identității jucătorului (KYC – Know Your Client) și să afișeze mesaje legate de timpul petrecut de jucător pe site.

Mai mult decât atât, acestea sunt obligate să le ofere jucătorilor posibilitatea de a-și limita sumele depuse, precum și de a se exclude pe o perioadă de timp determinată sau pe termen nedeterminat (auto-excludere). În plus, operatorii din sectorul de iGaming trebuie să afișeze logo-ul Joc Responsabil pe platformele lor, dar și să asigure linkuri către organizațiile care oferă suport jucătorilor cu probleme legate de dependența față de jocurile de noroc.

Cât de drastice sunt măsurile aplicate de instituțiile care reglementează piața jocurilor de noroc la nivel global?

În ultimii ani, operatorii din sectorul jocurilor de noroc care au încălcat această politică s-au expus atât din punct de vedere al licenței, cât și financiar. Cea mai mare amendă încasată până în prezent de către un operator din domeniul de iGaming este de 17 milioane de lire sterline. Grupul Entain este “beneficiarul” acestei pedepse, pentru faptele săvârșite de către LC International Limited și Ladbrokers Betting & Gaming Ltd.

Prima companie din cadrul grupului a primit o amendă de 14 milioane de lire sterline, în timp ce a doua companie a primit o sancțiune de 3 milioane de lire sterline. Motivele pentru care au fost sancționate sunt legate de încălcarea politicii de joc responsabil și a spălării de bani. Amenda a fost aplicată de UK Gambling Commission pentru fapte petrecute în intervalul decembrie 2019 și octombrie 2020.

Iar această sancțiune nu este singulară, Comisia pentru Jocuri de Noroc din Regatul Unit aplicând o amendă în cuantum de 9.4 milioane de lire sterline operatorului 888 Holdings, una de 1.32 milioane de lire sterline operatorului Leo Vegas, una în valoare de 1.17 milioane de lire sterline operatorului Sky Bet și una în cuantum de 630.000 de lire sterline operatorului Smartkes.

Încălcarea politicii jocului responsabil în cazul cunoscutului operator de jocuri de noroc 888 se referă la limitele extinse de depunere permise clienților (un client a depus 40.000 de lire sterline) sau neverificarea surselor de proveniență a banilor pentru un client care a depus timp de 5 luni suma totală de 65.835 de lire sterline.

Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc din România promovează respectarea politicii jocului responsabil?

Activând în baza OUG nr. 20/2013, ONJN este organismul care reglementează piața jocurilor de noroc din țara noastră. Una dintre prerogativele acestei entități este monitorizare și control a operatorilor de iGaming și tereștri care activează pe teritoriul României. În timp ce platformele cu jocuri de noroc din țara noastră respectă și aplică politica privind jocul responsabil, operatorii tereștri încalcă această politică.

De aceea, ONJN a aplicat amenzi cu valoarea de 10.000 Lei, respectiv 25.000 Lei acestor operatori, concomitent cu suspendarea activității pe o perioadă de timp determinată. Într-un comunicat de presă prezentat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc din România se specifică faptul că toți operatorii de iGaming trebuie să respecte și să pună în aplicare principiile jocului responsabil.

Printre acestea se numără prezentarea în mod onest a șanselor de câștig de care jucătorii beneficiază atunci când joacă, să nu influențeze jucătorii sub nicio formă prin prezentarea jocurilor de noroc ca având o contribuție importantă la obținerea succesului social sau că ar fi o formă de venit alternativ la un loc de muncă obișnuit.

Rolul acestor organizații, precum ONJN sau UKGC, este de a le oferi jucătorilor un punct de sprijin ori de câte ori există probleme legate de respectarea politicii jocului responsabil. Operatorii de pe piața de iGaming trebuie să înțeleagă că jucătorii nu reprezintă o sursă de profit, iar aceștia trebuie să fie protejați pentru a se distra atunci când joacă jocurile lor de noroc preferate.

(P)