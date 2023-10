Casa unei familii din Tismana, distrusă de un incendiu devastator. Au nevoie de ajutor

Casa unei familii din Tismana a fost distrusă de un incendiu de proporții. Familia Geagu a rămas fără acoperiș deasupra capului în pragul iernii. Primarul localității Tismana, Petre Remetea, face un apel pentru ca familia să fie ajutată cu donații pentru a-și reface locuința:

„Dragi prieteni și oameni cu suflet mare ,vă aduc în atenție o nouă tragedie care s a întâmplat în orașul nostru. Acum în prag de iarnă familia domnului GEAGU CONSTANTIN a rămas fără un acoperiș deasupra capului.

Ca de fiecare dată când sunt cazuri de acest gen în orașul nostru și de această dată am hotărât să mă implic și să ajut la reconstrucția acestei case distruse de foc ca să o refacem în timp record având în vedere că în această casă locuiesc 2 familii și un îngeraș de domnișoară de câțiva anișori.

Ca să pot reuși acest lucru am nevoie și de ajutorul dumneavoastră și de aceea vă rog pe toți și pe fiecare în parte din puținul dvs să donați orice sumă de bani sau materiale de construcții și să fiți alături de mine și familia GEAGU in aceste momente foarte grele să putem reface toate distrugerile și să se poate reîntoarce în casa dumnealor până începe iarnă. Avem foarte mult de lucru la această casă dar vom reuși“.