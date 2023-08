CURS ACREDITAT DE MASEUR / MASAJ, in TARGU JIU!

Masajul, un rasfat sau o necesitate ? Viata agitata din zilele noastre este o sursa de stres si disconfort, tocmai de aceea specialiştii recomanda sa apelam periodic la serviciile unui maseur acreditat, ce a urmat si parcurs cursuri profesionale in domeniu.

Daca vrei sa devii un maseur recunoscut si apreciat, te invitam sa participi la Cursul de Masaj organizat in cadrul PROFESIONAL NEW CONSULT şi susţinut de catre traineri de exceptie ce iti vor pune la dispozitie toata priceperea si experienta dobandita in ani de practica.

FOARTE IMPORTANT! Cursul cuprinde atat modulul Somatic cat si Reflexoterapeutic, terapeutic si limfatic. Durata de pregatire este de aproximativ 6 luni in care veti invata:

– Aplicarea masajului de întreținere și relaxare

– Aplicarea masajului reflexogen

– Aplicarea masajului therapeutic

– Aplicarea drenajului limfatic

– Aplicarea masajului anticelulitic

– Aplicarea masajului profund al țesuturilor

– Stabilirea tehnicilor și tipurilor de masaj

– Dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a activității profesionale

RETINE! Cursul este acreditat si este recunoscut atat la nivel national cat si international in UE.

Te mai întrebi de ce să ne alegi?

Pentru ca avem o vasta experienta, detinem salon propriu de lucru si traineri acreditati, de asemenea avem cele mai bune preturi de pe piata. Nu in ultimul rand avem personal dedicat ce va raspunde in timp util tuturor solicitarilor dvs.

Mai multe detalii despre cursul de Maser, puteţi obţine accesand site-ul www.profesionalnewconsult.ro, sau la adresa de email – buzau@profesionalnewconsult.ro

Adresa: Targu Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr. 11B, parter, jud. Gorj

(langa Colegiul National Spiru Haret), Telefon: 0745.225.566 | 0753.336.611

