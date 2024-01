Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, învinsă pe teren propriu de Dunărea Brăilă

CSM Târgu Jiu a pierdut confruntarea de pe teren propriu cu Dunărea Brăila, scor 28-32, la pauză 19-18, într-un meci care a contat pentru etapa a 13-a din competiția feminină Liga Florilor Mol.

Alexandra Maria Gavrilă a fost cea mai bună marcatoare a echipei lui Liviu Andrieș, cu 10 goluri. După înfrângerea de astăzi, la finalul turului, CSM Târgu Jiu ocupă locul 10 în Liga Florilor, cu 12 puncte acumulate.

CSM Târgu Jiu a dat o replică solidă echipei din Brăila, o altă reprezentantă a României în grupele EHF. În fața a 800 de spectatori veniți la Sala Sporturilor, echipa pregătită de Liviu Andrieș și Andrei Enache a dominat prima parte a meciului, fiind echipa care a dictat ritmul partidei. Gorjencele au intrat la pauză cu un avantaj minim, scor 19-18, deși au avut câteva oportunități clare de a marca și diferența putea fi mai mare la capătul primelor 30 de minute de joc. În repriza secundă, elevele lui Andrieș au jucat în mare parte de la egal la egal cu mult mai experimentata grupare din Brăila, care s-a desprins târziu pe tabela de marcaj, reușind să câștige partida. S-a terminat 32-28 pentru gruparea oaspete.

Antrenor: „Am avut o evoluție bună“

Liviu Andrieș, antrenorul CSM Târgu Jiu, a precizat că jucătoarele au avut o evoluție bună: „Astăzi am avut o evoluție bună, încheiată din păcate cu o înfrângere. Pentru modul în care s-au prezentat, pentru atitudinea pe care au avut-o în teren nu am ce să le reproșez. Dacă am fi avut aceeași atitudine cu Malaga, sigur era alt rezultat. Dacă vom avea aceeași determinare în meciurile viitoare din campionat, atunci sigur ne putem îndeplini obiectivul din Liga Florilor”.

Bianca Ștefania Chiriță a spus că oboseala acumulată și-a spus cuvântul.