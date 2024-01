Echipa de handbal va juca un meci importat în campionat

Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu va întâlni joi, 11 ianuarie, în deplasare, formația CS Mioveni. Meciul va începe la ora 17.00, va avea loc în sala „George Ziguli”, din Pitești, și contează pentru etapa a 12-a din Liga Florilor. Meciul este important pentru că formația CS Mioveni este contracandidată la salvarea de la retrogradare.

Gorjencele merg la Pitești doar cu gândul la victorie. La conferința de presă premergătoare partidei de la Pitești, Liviu Andrieș a prefațat confruntarea de joi și a subliniat importanța unei victorii în meciul cu echipa din Mioveni: „Până la urmă, confruntările din cupele europene au importanța lor, dar cel mai important joc pentru noi, în această săptămână, este cel de joi, pentru că întâlnim o contracandidată la zona roșie. Va trebui să fim foarte montați și foarte motivați pentru a ne duce acolo să culegem tot ce e mai bun din această confruntare. Va trebui să uităm ceea ce s-a întâmplat în Ungaria, pentru că acolo am avut o prestație bună, spun eu. Chiar dacă rezultatul nu ne-a fost favorabil, ne-am ridicat la nivelul adversarelor, unele foarte puternice, pe primul loc în Ungaria. Am făcut un meci bun. Din păcate, repet, nu am câștigat, dar motivația a fost la cote înalte. Acum, trebuie să ne reîncărcăm, să ne motivăm, pentru că acest meci de joi ne poate da un restart, să spunem așa, pentru ceea ce urmează”.