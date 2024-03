Încercare de a băga bățul prin gard la PSD Gorj. Fake news, spune președintele. Cine o vehiculează

Un anunț cum că ar fi apărut tensiuni în PSD Gorj, care au dus la renunțarea de a mai fi pus candidat la Primăria Târgu Jiu actualul primar, Marcel Romanescu, a început să se rostogolească pe paginile de socializare. Președintele organizației județene, deputatul Mihai Weber, a infirmat total informația, declarând că e fake news (știre falsă). A cui a fost ideea de a băga bățul prin gard la PSD nu spune nimeni, oficial, dar informația și-o asumă chiar unul dintre cei care aspiră la statutul de contracandidat al lui Marcel Romanescu.

Liderul PSD Gorj spune că n-are timp de astfel de povești apărute în spațiul public, dar a reafirmat că Marcel Romanescu va candida pentru PSD, așa cum s-a anunțat oficial, atât de către PSD Gorj cât și de către primar.

„Noi stăm și comentăm tot felul de fake news-uri? Credeți că eu am timp de povești de-astea? Din astea or să tot apară. Haideți să lămurim lucururile pentru totdeauna: organizația PSD Târgu Jiu are candidat la Municipiul Târgu Jiu pe domnul Romanescu. Nu există nici un fel de tensiune, dimpotrivă, este o armonizare extraordinar de bine făcută, în toată organizarea și am spus că vom avea un scor record în Municipiul Târgu Jiu. Probabil că asta deranjează pe unii, pentru că de asta încep să bage tot felul de fitile, de fumigene, care, până la urmă, sunt caracterisiticile oamenilor slabi, sau frustrați, sau nepregătiți.” a declarat președintele PSD Gorj, Mihai Weber, la Radio Infinit.

Cine își asumă informația

Cel care își asumă informația declarată fake news de liderul social-democraților gorjeni este chiar unul dintre cei care-și doresc să fie contracandidații lui Marcel Romanescu. Este vorba despre Marian Ciofîcă, președintele organizației județene a Alianței Național Țărăniste, acesta postând anunțul pe pagina sa și distribuind-ul în diverse grupuri. Este cel despre care au apărut știri că ar candida din partea alianței AUR, la sfârșitul anului trecut, dar șefa Aur Gorj, Ionelia Priescu, a infirmat știrea imediat și nici până acum nu a reușit să anunțe candidatul. Mai multe nume au fost vehiculate că ar fi potențiali canidați: Alexandru Hortopan, Marian Ciofîcă, Laurențiu Ciurel și Gabriel Coica. În februarie, șefa AUR de la Gorj a afirmat că va anunța candidatul până la sfârșitul lunii, după mai multe interviuri la care vor fi supuși potențiali candidați, dar anunțul n-a mai fost făcut. În aceste condiții, Ciofîcă și-a legat numele de cel al PSD și al lui Romanescu, probabil în speranța că-și va crește astfel notorietatea și va fi ales să candideze.

De altfel, nu este pentru prima dată când Ciofîcă și-a legat numele de Romanescu. El a făcut un live în fața primăriei, invitându-l pe primar la o dezbatere publică. Întrebat de presă dacă va răspunde provocării, primarul Târgu Jiului a spus că îl poate primi, eventual, în audiență, ca cetățean, pentru că nu e candidat. „Dânsul umblă ca bondarul. Să vedem dacă-l pune cineva candidat.” a spus Romanescu la Radio Infinit.