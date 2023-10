A început anul universitar la UCB. „Admiterea 2023 a fost cea mai bună din ultimii opt ani“

Anul universitar a început luni, 2 octombrie, la Universitatea „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu. Festivitatea de deschidere a anului universitar a avut loc în amfiteatrul de la sediul central din zona Debarcader. La acest moment au participat șefii principalelor instituții din județul Gorj, parlamentari și directori de licee.

Luminița Popescu, rectorul UCB, a anunțat că a admiterea a fost cea mai bună din ultimii opt ani: „Universitatea noastră este organizată pe patru facultăți, cea mai veche fiind cea de Inginerie. Avem circa 3.300 de studenți. 1.600 dintre aceștia sunt pe locuri bugetate, iar 1.700 sunt studenți cu taxă, ceea ce arată că, totuși, în Gorj și în regiune există această nevoie de cunoaștere. Universitatea noastră reușește să atragă studenți nu doar din Gorj, care era bazinul nostru de recrutare, ci din toată regiunea.

Admiterea 2023 a fost cea mai bună din ultimii opt ani și avem aproximativ 1.330 de studenți admiși în anul I , studii de licență și master. Dintre aceștia, 919 sunt admiși la studii de licență și 393 sunt admiși la studii de masterat. Procesul de studenți la buget este de 40 la sută, iar procentul de studenți în anul I este de 60%.”

500 de cursanți, înscriși la modulul pedagogic

„Avem aproximativ 500 de cursanți înscriși la departamentul de pregătire a personalului didactic, 50 dintre aceștia sunt la post universitar, iar ceilalți sunt studenți ai ciclurilor de licență sau master, care vor să aibă acest modul de pregătire pedagogică, care le dă dreptul să predea în învățământul preuniversitar sau superior.

Avem înscriși la conversie aproximativ 230 de cadre didactice din învățământul preuniversitar în anul I, care beneficiază de finanțare prin programul ROSE, dar mai sunt și aproximativ 60 de cadre didactice înscrise în anul I cu taxă“, a declarat Luminița Popescu.

S-a redus abandonul universitar

Abandonul s-a redus semnificativ în ultimul an. „Elementul de noutate este în privința abandonului universitar. În urma măsurilor de retenție a tinerilor, am reușit să scădem abandonul. Am reușit să scădem abandonul universitar de la 13% cât era anul trecut, la 10,6% la studii de licență și la stuxii de masterat am ajuns la 8,6% de la 11% cât a fost anul trecut. Ne gândim la proceduri specifice, la creșterea gradului de retenție a tinerilor în universitate, pentru că această problemă a abandonului școlar și universitar este recunoscut inclusiv la nivel național, pentru că în noua lege a învățământului superior sunt două programe de reducere a abandonului“, a menționat rectorul UCB.

50 de tineri din străinătate vor studia la universitatea din Târgu Jiu

50 de tineri din Maroc, Siria și Bangladesh vor studia la UCB. „Tot ca element de noutate, pentru prima dată, în istoria universității, deschidem porțile universității către tineri internaționali, nu doar pentru tinerii care vin prin programe de mobilitate internaționale, cum este binecunoscutul program ERASMUS, pentru că, începând din acest an, în cadrul universității funcționează anul pregătitor pentru învățarea limbii române ca limbă străină. Programul a fost abilitat cu 50 de locuri. Sunt universități de tradiție în țară care au doar 25 de locuri. Nu sunt multe universități în țară care au acest program, iar noi ne numărăm printre cele care derulează un astfel de program. Am avut peste 250 de aplicanți din Maroc, Bangladesh, Pakistan, Siria, Tunisia și din alte țări. Dintre acestea, am avut 130 de doare foarte bune, din care a trebuit să admitem doar în limita capacității de școlarizare, iar din acest an vom avea studenți internaționali. 40 vin din Maroc, cinci din Bangladesh și cinci din Siria. Aceștia ar fi putut să vină și să studieze doar limba română la noi și să meargă să studieze la alte universității. Grație politicii de promovare pe care am făcut-o în interiorul țării și în exterior, dintre cei 50 doar patru vor merge să studieze Medicina la Universitatea Craiova. Toți ceilalți vor rămâne să studieze la programele noastre de licență“, a mai adăugat Luminița Popescu.