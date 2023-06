Ce spune directorul din Bumbești Jiu filmat când aruncă o saltea într-un loc nepermis

Eftemie Popescu, directorul Parcului Industrial Bumbești Jiu, a fost filmat când descarcă dintr-o autoutilitară moloz, precum și un teren, pe un loc viran, aflat în apropiere de un drum din localitatea Bumbești Jiu.

Acesta spune că deșeurile provenite din materialele de construcții au fost aruncate într-un loc autorizat de către Primăria Bumbești Jiu.

Acesta susține că și-a ajutat un prieten și că nu știa că acesta a pus și o saltea în mașină: „Pe mine m-a rugat un prieten să-l ajut cu un transport, că și-a schimbat acoperișul la casă. A fost cu aprobarea primarului, pentru că l-am sunat înainte de a merge la punctul de deșeuri municipale. Fiecare UAT este obligat prin Hotărâre de Consiliul Local să stabilească un punct de deșeuri municipale în care toți locuitorii să poată transporta deșeuri rezultate din demolări. Fără să-mi dau seama, pentru că nu am coborât din mașină, băieții de la demolări au pus deasupra și o saltea veche. Unul dintre cei doi care filmau au început să strige când au văzut salteaua și să alerge după mașină. Nu am realizat ce se întâmplă că nu știam că am în spate și salteaua respectivă. Când am ieșit din punctul de descărcare am fost oprit de doi polițiști. Le-am dat actele și le-am spus că am descărcat moloz. Eram în mașină cu proprietarul. Au sunat și au primit confirmarea că acolo e loc de depozitarea. Polițistul m-a rugat să mergem și să luăm salteaua, ceea ce am și făcut. Nu am primit amendă. Era o saltea veche din cânepă, din fibre naturale, și nu ar fi poluat mediul. Am pus-o în mașină și i-am dus-o înapoi omului acasă“.

Eftemie Popescu spune că cei care l-au filmat sunt persoane rău văzute în comunitate: „Acești doi mari civicari le arătau la poliție pe drumul care coboară de la Pleșa reabilitările în urma rețelelor de canalizare. Eu am trecut pe lângă ei.

Sunt niște oameni care se cred niște vedete și nu le mai dă nimeni nici «Bună ziua». Nici în magazine nu-i mai primesc, că au luat lucruri și nu le plătesc“.