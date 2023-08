Foto: Un corp fizic sesizat pe cer, în zona Crasna, de un profesor de geografie: „Nu am văzut în viața mea așa ceva”!

Ionuț Scorei, profesor de geografie și director al unui cunoscut liceu din Târgu Jiu, a surprins ieri, pe cer, o imagine ciudată. Cadrul didactic se afla în zona comunei Crasna când acest obiect i-a atras atenția. A incercat să îl studieze cu ajutorul unui binoclu și a fost uimit de dimensiune și de forma acestuia.

„Nu vreau să mă gândesc la OZN-uri dat ceea ce am văzut nu era un nor, nu erau cristale de gheată ci pur și simplu un corp fizic cu contururi bine definite. Semăna cu un diapazon uriaș cu vârfurile ascuțite. Avea o culoare gri antracit. Modul cum era iluminat m-a frapat, părea atârnat în cer. După scurt timp a dispărut în nori. Estimez că avea în jur de 15 metri înălțime și levita undeva intre Târgu Jiu și Baia de Aramă. Am incercat să fiu rațional și să scot din calcul o civilizație extraterestră, dar m-am gândit că era totuși un obiect zburător construit de mâna omului. Forma obiectului și muchiile respective m-a făcut să cred că era, cu siguranță, un obiect construit. M-am uitat prin binoclu și am rămas cu gura căscată. Nu am văzut așa ceva nici în filmele SF. Zborul vertical sfidează și legile fizicii. Foarte interesat acest corp și în același timp foarte ciudat. În jurul lui nu se vedeau urme de fum, de raze, lumini ci un obiect care levita și era orientat pe verticală”, a explicat profesorul de geografie.

Ionuț Scorei explică și că a făcut publice imagini cu acest obiect, din dorința de a identifica și alte persoane care au văzut acest obiect pe cer și a schimba opinii. Profesorul are 42 de ani susține nu doar că nu a văzut niciodată așa ceva ci și că nu a fost martorul vreunui fenomen paranormal și nu crede decât în explicații științifice.



„Nu poate fi vorba în acest caz decât de o imagine proiectată ci de o construcție. Nu erau fenomene luminoase pe cer, intensificări ale vântului. Sper să mai găsesc persoane care au văzut obiectul respectiv dintr-o altă perspectivă și o zonă mai apropiată de cea care a fost. Din punctul meu de vedere iasă din discuție un contact cu o civilizație extraterestră”, a conchis profesorul.