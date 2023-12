(PETIȚIE) Salvamont cere ajutorul românilor/Sabin Cornoiu: Mi-ar fi imposibil să spun, mâine, pe cine o să dau afară

Salvamontiștii cer ajutorul românilor, pentru ca memorandumurile lansate pentru ei către Guvern, din partea Consiliilor Județene, să fie luate în seamă. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, ar trebui dați afară salvamontiști, iar la Gorj, de exemplu, se lucrează cu 60% din personalul recomandat, pentru suprafața montană acoperită, iar situația este asemănătoare în întreaga țară. Sabin Cornoiu, director Salvamont Gorj și președinte Salvamont România, spune că deja se lucrează în regim de subzistență și i-ar fi imposibil să dea oameni afară.

În condițiile în care 1/3 din suprafața României este acoperită de munți, iar în serviciile Salvamont din țară sunt, în total, aproximativ 280 de salvatori montani operativi, totuși, Legea austerității îi bagă la un loc cu celelate instituții și ar trebui făcute reduceri de personal și limtiarea cheltuielilor. Doar prin memorandum s-ar putea excepta serviciile Salvamont, care respectă condiția de a fi unice și au și rezultate extraordinare, chiar cu personalul minim posibil cu care lucrează.

„Avem un caracter de unicitate, avem o activitate pe care n-o mai face nimeni. Cei de la Consiliul Județean Gorj, care acordă o atenție deosebită și din prima clipă au făcut memorandumul și nu numai ei, toate Consiliile Județene care au servicii de salvare montană din țară, au spus că nu se poate, activitatea asta are un caracter atât de specific, încât nu trebuie comasată cu altele, nu trebuie reorganizată. Această Lege a austerității ne afectează activitatea. În primul rând, vorbim de reducere de personal. Noi, deja, suntem cu personalul la limita de subzistență. La Gorj, acum, avem cam 60% din posturi acoperite. Mai mult, Legea prevede reduceri de cheltuieli, de combustibili, de telefonie. Nu poți să-i spui unui salvator montan să nu aibă un abonament care să-i permită să utilizeze datele mobile necesare, pentru că noi avem patru aplicații care rulează în permanență pe telefon. Avem aplicații prin care ni se transmit coordonatele și mergem, după semnal, la omul care are probleme pe munte, avem aplicație de alarmare și de gestionare a resurselor în teren. Deci, vedem pe unde sunt salvatorii, pe unde caută, ce fac, pe cine am alarmat de acasă, pe cine am alarmat de la sediu, care sunt salvatorii de rezervă, aplicații care ne gestionează activitatea, când lupta cu secundele este foarte importantă. Sau, reducerea de combustibil… S-a pus o normă de combustibil pentru mașinile de serviciu. Probabil nimeni nu a ținut cont că o mașină de serviciu, vorbim de un autoturism care se folosește într-o instituție publică, consumă 4, 5, 6 sau 7% și o mașină de teren cu care intervenim noi în munte, inclusiv acele ambulanțe de intervenție în teren montan, consumă 15-20%. Poate în două zile sau două acțiuni de salvare terminăm norma de combustibil… Oricum, mi-ar fi imposibil să spun, mâine, pe cine ar trebui să dau afară, dar să sperăm că totul va fi în regulă și ne vom recîștiga acea liniște necesară, care să ne permită să ne concentrăm doar asupra activității noastre” a declarat Sabin Cornoiu, director Salvamont Gorj și președinte Salvamont România, la emisiunea „Semnal” de la Impact TV.

Petiția

Pentru a salva situația salvatorilor montani, românii sunt chemați să semneze petiția inițiată de aceștia. „Dacă susțineți activitatea echipelor Salvamont din România vă rugăm să semnați această petiție, prin care dorim să menținem o forma de organizare funcțională a acestui unic serviciu de urgență și salvare în munți! Vă mulțumim că ne sunteți alături, aici, pe munte și în această campanie pentru un munte mai sigur!” transmite Salvamont România.