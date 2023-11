Problemele angajaților din CE Oltenia, folosite pentru propaganda electorală a celor care s-au luptat pentru eliminarea condițiilor speciale de muncă. PNL și USR au cerut în mod expres eliminarea acestor facilități în PNRR, iar acum au venit în Senat cu un amalgam de amendamente pe Legea Pensiilor, care nu puteau fi puse în practică, potrivit unui comunicat transmis de PSD Gorj. Votul final pe această lege va fi dat de Camera Deputaților. Social-democrații dau asigurări că se vor lupta până la capăt pentru drepturile angajaților din CEO.

Prima veste bună anunțată de social-democrații de la Gorj îi vizează pe angajații cu contracte de muncă pe perioadă determinată din CEO, potrivit comunicatului.

„Am promis că salvăm cele 1800 de locuri de muncă din Complexul Energetic Oltenia și asta am făcut!

Am depus amendamentele necesare, le-am susținut în comisiile de specialitate și le-am votat în Camera Deputaților, for DECIZIONAL, iar acum, locurile de muncă ale celor 1800 de angajați ai companiei, cărora le expirau contractele de muncă sunt funcționale”, transmite PSD Gorj.

În ceea e privește amendamentele depuse de parlamentarii PSD de Gorj, acestea vizează doleanțele angajaților din CEO. Capitolul privind reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani este prioritar, potrivit comunicatului.

” ANGAJAȚII Complexului Energetic Oltenia și VIITORL companiei reprezintă preocuparea PSD! La întâlnirea cu ministrul Muncii, le-am promis liderilor sindicatelor reprezentative din CEO că vom depune amendamentele agreate de toți, privind reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani și preluarea celor mai avantajoase condiții din legislația actuală ( de exemplu categoriile Mentenanță și Asimilate), iar asta s-a întâmplat luni, 13.11.2023, în Parlamentul României. Amendamentele au fost depuse în Parlament cu nr. De înregistrare 215/13.11.2023.

În Senat, din păcate, s-a reiventat, pe moment, coaliția nocivă pentru români- PNL-USR-UDMR- (exact cei care au cerut ELIMINAREA conditiilor speciale de muncă în PNRR), susținând un amalgam de amendamente într-o comisie, care nu aveau nicio șansă de a fi puse în practică.

Intervenția rapidă a parlamentarilor PSD, a premierului României, a președintelui Senatului și a ministrului Muncii, a condus la retragerea tuturor amendamentelor, cu excepția unuia singur, cel susținut în plenul Senatului de domnul senator Cristinel Rujan, cu privire la reducerea vârstei de pensionare a angajaților din CEO cu 13 ani. Categoriile Mentenanță și Asimilate au fost deja CLARIFICATE, urmând ca și capitolul privind reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani să se rezolve săptămâna viitoare în Camera Deputaților.

Cel mai important aspect care trebuie reținut este că, această Lege va ajunge în Camera Deputaților, for DECIZIONAL, acolo unde noi nu suntem SINGURI, suntem mulți, majoritari și înțelegem că, atunci când sunt de rezolvat probleme importante pentru români, dăm totul la o parte, ne mobilizăm și rezolvăm!”, au mai transmis social-democrații gorjeni.