Buget de 8 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor din trei localități de lângă Târgu Jiu

Trei localități de lângă municipiul Târgu Jiu vor bveneficia de drumuri modernizate. Primăria din Lelești are la dispoziție suma de aproape 8 milioane de lei pentru un contract de proiectare și execuție a lucrărilor de modernizare a drumurilor comunale, sătești și vicinale din Lelești, Rasovița și Frătești. Lucrările ar putea să fie demarate până la finalul acestui an, în condițiile în care va fi finalizat proiectul în timp util. Ulterior, lucrările vor fi condiționate de starea meteo și de cât de multe precipitații vor fi până la finalul acestui an.

Apreciază: Apreciere Încarc...