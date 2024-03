Servicii de formare profesională pentru angajații CEO

Salariații Complexului Energetic Oltenia vor participa și anul acestea la diferite cursuri de formare profesională. An de an, în funcție de necesitățile de la fiecare sucursală sau carieră minieră, se are în vedere un program sau mai multe pentru formarea profesională a unora dintre mineri și energeticieni.

Serviciile de formare profesională-perfecționare sunt asigurate din fondurile companiei. Sunt organizate cursuri de pregătire. În urma acestora sunt obținute atestate care le permit angajaților să activeze pe anumite posturi și să desfășoare anumite tipuri de activități.

Astfel, în perioada imediat următoare, angajații Sucursalei Electrocentrale de la Rovinari și cei de la ELCFU Motru vor participa la un curs de pregătire și atestarea profesională a conducătorilor auto pentru transport rutier de mărfuri periculoase. De asemenea, va fi organziat și un curs de pregătire și atestarea profesională a conducătorilor auto pentru transport rutier de mărfuri.