Copiii din Gureni și-au pus numele pe câte un pom fructifer!

Fundația Valea Bistriței a mai îndeplinit o misiune prin proiectul „Pune numele tău unui pom fructifer”, la care au participat copii voluntari din Gureni, localitate aparținând comunei Peștișani.

„Împreună am dus la capăt o activitate de neuitat! Cu bucurie și entuziasm, am avut o zi minunată alături de mulți copii în cadrul evenimentului „Pune numele tău unui pom fructifer”. Este o bucurie să vedem cum micii noștri voluntari au fost atât de dornici să planteze pomi fructiferi și să facă o schimbare pozitivă în comunitate.Mulțumim din suflet tuturor celor implicați, de la voluntari și părinți până la sponsori și susținători! Cu ajutorul vostru, am reușit să aducem zâmbete pe fețele copiilor și să contribuim la frumusețea și sustenabilitatea comunității din Gureni. Fiecare pom plantat astăzi poartă numele unui copil, făcând din această zi un eveniment cu adevărat special și personal”, transmit reprezentanții fundației. Aceștia au mulțumit pentru sprijin Pepinierei pomicole Afumati-Ilfov.