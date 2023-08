Jocurile pe care le jucăm: între reguli și strategie (P)

Jocurile pe care le jucăm reprezintă primul și probabil cel mai important limbaj strategic al nostru. Jocurile sportive precum fotbalul sau baschetul, jocurile de masă precum șah sau Go și chiar jocurile video precum Starcraft sau League of Legends oferă un limbaj de strategie comun, învățat implicit. Acest limbaj canalizează gândirea strategică în viața noastră de zi cu zi, dar și la un nivel mai ridicat, în timp ce se facilitează și comunicarea.

Regulile unui joc definesc modul în care acesta se joacă, ce acțiuni sunt permise sau interzise și cum ar trebui să se comporte jucătorii. Ele oferă un cadru pentru joc și ajută la asigurarea faptului că acesta este corect și plăcut pentru toți jucătorii. Regulile sunt o parte integrantă a jocurilor și servesc o varietate de scopuri. Strategia se referă la luarea de decizii strategice și la planificarea în avans pentru a se atinge un anumit obiectiv.

În jocul cunoscut sub numele de Go, fiecare piesă are aceeași greutate și capacități. Importanța lor în ceea ce privește jocul depinde în întregime de locul în care și când anume sunt jucate, bineînțeles, după anumite reguli. O piesă plasată într-o poziție critică exact la momentul potrivit se poate găsi, pe parcursul a doar câteva ture, într-o poziție de relativă lipsă de importanță. Toate acestea intră în contrast puternic cu jocurile precum șah și poker, unde fiecare piesă sau fiecare carte are specializarea sa aparte. Există reguli generale de poker, care comprimă informații importante pe care jucătorii oricărei variante de poker ar trebui să le respecte. Când runda de acțiuni începe în sensul acelor de ceasornic la masa rotundă, trebuie să aleagă între un check, un pariu, un fold, un call și un raise. Și asta nu va fi atât de simplu dacă clasamentul mâinilor nu este înțeles pe deplin. Nu este vorba despre multă informație de memorat, dar aceasta este crucială pentru un joc bun. Și jocurile video moderne se află la extrema opusă față de Go. League of Legends, de exemplu, are 120 de personaje jucabile, fiecare cu propriul său set de capacități și limitări. Alte jocuri video, cu opțiuni de personalizare aproape nesfârșite oferă și mai multe opțiuni.

În League of Legends o echipă de jucători trebuie să lupte printr-o apărare stratificată a inamicului și jocul se termină atunci când baza adversarului este capturată. El face parte din categoria jocurilor binare, de câștig sau de pierdere, care tind să ignore orice alte valori dacă centrul de greutate este capturat. Așa cum anumite jocuri implică anumite lecții strategice despre scopuri, șahul și Go au un impact similar asupra modalităților. Mulți sunt de părere că ele vor informa fără îndoială înțelegerea implicită a strategiei următoarei generații.

Regulile definesc multe dintre modurile în care un jucător sau o echipă poate atinge obiectivul principal într-un anumit joc. De exemplu, pentru că fotbalul american cere ca echipele să avanseze mingea la o anumită distanță pe o serie de coborâșuri sau să renunțe la inițiativă, jocul evoluează ca o serie de piese de joc. Fotbalul, în schimb, este mult mai fluid, cu activitate practic continuă pe tot parcursul jocului. Fotbalul și fotbalul american împărtășesc o regulă comună, faptul că ambele durează o perioadă standardizată (deși cu oportunități de timp suplimentar). Jocuri precum șah, Go și League of Legends nu au limite de timp stabilite (o sesiune de Go, de exemplu, a durat din 16 octombrie 1933 până pe 29 ianuarie a anului următor).

Pe lângă căile prin care modurile și mijloacele realizează scopurile dorite în jocuri, mai merită subliniat un al doilea concept important în limbajul jocurilor și al sporturilor: sacrificiul. Conceptul de sacrificiu, sau mai exact, dorința jucătorilor de a se sacrifica pe ei înșiși sau piesele lor pentru a atinge scopurile dorite este o lecție strategică care este influențată de jocuri, dar și de sporturi. În Go și șah, sacrificarea pieselor este o practică standard. Jucătorii aleg să sacrifice acel ceva doar atunci când se așteaptă ca pierderea acelei piese să aducă un câștig mai mare. În șah, a sacrifica o piesă înseamnă a pierde acel bun pe toată durata jocului. Cu toate acestea, cu Go, există întotdeauna o piesă nouă de jucat, așa că adesea sacrificiul este despre cedarea câștigurilor teritoriale. De fapt, sacrificiul este tema centrală în multe jocuri și are puncte în comun și cu strategia.

Regulile și strategia reprezintă nucleul unui joc. În unele cazuri, ele pot fi modificate pe parcurs pentru a atinge un anumit scop sau pentru a face jocul mai plăcut. Cu toate acestea, chiar și în aceste cazuri, modificările aduse regulilor nu sunt în general arbitrare, ci mai degrabă sunt făcute cu un scop specific în minte.