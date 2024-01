Rafila anunță noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din spitale

Ministrul Sănătății a declarat la Medika TV că au fost finalizate noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din spitale. Acesta speră ca angajările să fie făcute până la finalul lunii februarie.

„Am finalizat atât noi, cât şi Ministerul Dezvoltării, care are responsabilitatea spitalelor care ţin de autorităţile locale – noi avem responsabilitatea spitalelor care sunt subordonate Ministerului Sănătăţii – am finalizat noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor. Mâine le vom discuta la sediul Ministerului Finanţelor şi sper ca în cel mai scurt timp, Guvernul să aprobe aceste memorandumuri, încât până la sfârşitul lunii februarie aceste posturi să poată să fie efectiv ocupate. Ştiţi bine că există o anumită procedură, trebuie scoase la concurs şi ulterior, într-un interval de 30 de zile se poate susţine concursul pentru aceste posturi (…) . Cred că şi spitalele, la rândul lor, şi sindicatele şi aşa mai departe, au fost foarte clare în a menţiona faptul că activitatea medicală cu un personal insuficient are de suferit, pentru că discutăm şi de supraîncărcare, de calitatea actului medical.”, a declarat Alexandru Rafila la Medika TV.