Tot ce trebuie să știi despre internetul de mare viteză în România

Nu mai reprezintă o surpriză pentru nimeni că România are una dintre cele mai rapide rețele de internet în comparație cu multe alte țări din Europa sau chiar cu Statele Unite ale Americii.

Mulți dintre români sunt obișnuiți cu un internet rapid și accesibil, drept urmare atunci când călătoresc au de multe ori ocazia să remarce că lucrurile nu stau la fel de bine, chiar și în țări mai dezvoltate din punct de vedere economic și tehnologic. Unul dintre exemplele cele mai des întâlnite este al țărilor nordice unde viteza internetului este destul de slabă comparativ cu ceea ce suntem obișnuiți.

Probabil că lunga perioadă în care România a suferit din lipsa conectivității cu restul lumii, și anume perioada comunistă, a reprezentat un impuls suplimentar pentru accelerarea acestui proces de conectare, în special în zona internetului. Noutatea adusă de dezvoltarea rapidă a internetului, în special după anul 2000, când țara noastră era expusă la vestitele rețetele de cartier sau zonă, cu milioane de cabluri împânzind orașele mari, a determinat un hei rup colectiv în zona infrastructurii specifice. Astfel, ne putem lăuda acum cu acces la rețele 5G, cu o acoperire de tip wi-fi extrem de bună.

Internetul de mare viteză în România – o promisiune respectată

Comunicarea joacă un rol esențial în dezvoltarea afacerilor, fie că vorbim despre corporații sau afaceri locale. Drept urmare, investitori și antreprenori au decis împreună că investiția într-o rețea de comunicare rapidă și accesibilă este o primă condiție pentru bunăstarea și evoluția afacerilor.

De la magazine online la casinos online, de la marketing la vânzări, de la companii de telefonie la instituții ale statului, toate au nevoie de un internet puternic și stabil pentru a-și derula activitățile în mod constant și profitabil.

Astfel, România a îmbrățișat rapid cele mai noi tehnologii, fiind printre primele țări care au dezvoltat infrastructurile pentru 4G sau 5G. Specialiștii din domeniu au analizat motivele pentru care internetul a fost atât de ușor și repede acceptat, implementat și dezvoltat în țara noastră, transformând-o rapid într-una dintre cele aflate în topurile vitezei la internet.

Statisticile arată creșteri ale vitezelor de download de la an la an, un bun exemplu fiind chiar ultimii doi – trei ani, cu cifre mereu pe plus în această privință.

În special în ultimii 3 ani, creșterea vitezei de download a fost permanent pe plus în statistici. De exemplu, viteza medie de download a fost mai mare cu 27% pe parcursul unui an, iar pentru conexiunile mobile aceeași viteză medie a fost de 38 Mbps.

Un alt element esențial este, desigur, costul acestui internet de mare viteză. Pentru mulți abonați, suma unui abonament anual, sau lunar, de internet, fie el mobil sau pentru un punct fix, este modică și acceptabilă.