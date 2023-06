Peste 50.000.000 lei pentru patru localități din Gorj!

Se atrag fonduri importante pentru dezvoltarea județului Gorj. Social-democrații din Parlamentul României au sprijinit primarii pentru dezvoltarea proiectelor pe infrastructură, precum și în domeniul educațional.

Doar în luna mai, patru primării din Gorj beneficiază de 50.000.000 de lei, pentru dezvoltarea comunităților, iar de la începutul anului mare parte dintre primarii din județ au semnat contracte de finanțare pentru noi lucrări.

„PSD rămâne preocupat de atragerea investițiilor în județul Gorj. Astfel, doar în luna mai, datorită implicării administrației PSD, am reușit să obținem proiecte în valoare de peste 50 de milioane de lei, care se vor regăsi în infrastructura rutieră, de învățământ sau pentru refacerea unor obiective administrative importante. Felicitări primarilor din localitățile Telești, Novaci, Urdari și Logrești. Pentru că Gorjul „Contează”, de la începutul acestui an, am atras în total peste 350.000.000 de lei în județul nostru pentru drumuri, dispensare, școli, grădinițe sau refacerea unor instituții publice”, a transmis deputatul Mihai Weber.