Campanie de ajutorare a unui tânăr singur pe lume, ce trăiește fără curent

Un tânăr din comuna Arcani trăiește singur, într-o locuință sărăcăcioasă, care nu este racordată la energie electrică. Pentru el, s-a demarat o campanie de ajutorare.

Costi are vârsta de 23 de ani și trăiește de când se știe fără energie electrică. Acesta nu mai are pe nimeni, după ce mama sa a murit, tatăl bolnav a dispărut de acasă într-un mod inexplicabil, iar cei doi frați pe care-i avea au murit în urma unor accidente.

„La doar 23 de ani, el se luptă singur în această lume și are nevoie de ajutorul nostru. După ce am aflat povestea lui, am decis să inițiem o campanie prin care să-i renovăm casa.