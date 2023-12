Festivalul „Tradiții și obiceiuri din bătrâni”, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“

Cea de-a XI-a ediție a Festivalului „Tradiții și obiceiuri din bătrâni”, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a avut loc luni, 11 decembrie, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“.

În deschiderea evenimentului, devenit deja tradiție în orașul Târgu Jiu, preotul profesor Ștefan Cristi Vătafu, directorul Liceului Teologic din Târgu Jiu, a mulțumit cadrelor didactice și elevilor implicați în acest proiect, precum și tuturor celor care, sub o formă sau alta, au avut un aport în organizare.



Festivalul a debutat cu „colindele copilăriei” interpretate de Corul Liceului Teologic, sub îndrumarea Arhid. Prof. Dr. Nicușor Daniel Lăzărică: „Moș Crăciun”, „Iată vin colindători”, „Domn, Domn, să-nălțăm”, „O, ce veste minunată” și „Steaua sus răsare”.

A urmat un moment teatral, intitulat „Moș Nicolae și fetele sărace”, pus în scenă de Trupa de teatru „Teologos” a Liceului Teologic, îndrumați de profesoara Mirela Popescu.

Corala preoților gorjeni „Nicofonis” a fost nelipsită de la eveniment, ca în fiecare an. Sub îndrumarea Arhid. Prof. Dr. Nicușor Lăzărică, Corala a interpretat colindele: Dipticul „Bună dimineața la Moș Ajun”, „În seara de Moș Ajun”, „Steaua sus răsare”, „Astăzi s-a născut Hristos”, „Închinarea păstorilor” și „Mărire-ntru cele-nalte”.

Momentul artistic a fost urmat de Sceneta „Plugușorul”, pregătită de elevii de la Liceul Teologic sub coordonarea profesoruui Dumitru Bărăscu și preot profesor Ionuț Pădureanu.

‘În ultima parte a evenimentului, Corala „Calatio” din Craiova, sub bagheta dirijorală a Lect. Univ. Dr. Victor Șapcă, a încântat auditoriul cu următoarele colinde: „Veniți astăzi credincioșii”, „Domn, Domn să-nălțăm”, „La poartă la Ștefan Vodă”, „La Vitleem colo-n jos”, „Mare minune”, „Domnuleț și Domn din cer”, „Noi în seara de Crăciun” și „Plugușorul”.

Evenimentul s-a încheiat cu urarea: „Deschide ușa creștine”, interpretată de Corurile „Calatio” și „Nicofonis” reunite’, a spus directorul Liceului Teologic din Târgu Jiu.