Bugete record pentru ministere cheie

România condusă de Guvernul Ciolacu va avea și-n 2024 un buget al dezvoltării și al creșterii economice, anunță social-democrații. Datele făcute publice de oficialii din Guvern arată că peste 7 procente din PIB vor fi alocate investițiilor. De asemenea, ministerele cheie vor avea creșteri importante la buget, față de 2023.

„CEL MAI MARE BUGET PENTRU INVESTIȚII – 25 de miliarde de euro, peste 7% din PIB! Va continua finanțarea marilor lucrări de infrastructură. Educația va avea cel mai mare buget din istorie. Pensiile vor crește în două rânduri, așa cum s-a planificat – în ianuarie, cu 13,8%, și-n septembrie, la recalculare. Cresc alocațiile pentru copii. Salariile bugetarilor vor crește cu 5%. Ale demnitarilor NU, PSD s-a opus!

Ministerele cu cele mai mari creșteri de buget sunt Ministerul Educației plus 61% (+21,8 miliarde lei față de execuția 2023). Salariile profesorilor vor crește în două etape; + 13%, la 1 ian 2024 și +7% de la 1 septembrie. Impact – 4,6 miliarde lei. Ministerul Dezvoltării – plus 59% (+4,8 miliarde lei). Ministerul Sănătății – plus 36% (plus 4,7 miliarde lei față de execuția 2023). Ministerul Finanțelor – plus 28% (+2 miliarde lei). Ministerul Transporturilor – plus 27% (+6,4 miliarde lei). Ministerul Mediului – plus 31% (+615 milioane lei). Ministerul Apărării – plus 11% (+4 miliarde lei)”, transmite vicepreședintele PSD Gorj, Manuela Misăilescu.