Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, învinsă pe teren propriu de Gloria Buzău

Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu a pierdut confruntarea disputată sâmbătă, 23 septembrie, pe teren propriu, cu Gloria Buzău, scor 25-28, la pauză 13-14. Laura Moldovan a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 6 reușite.

Meciul a fost unul destul de echilibrat, cu cele două echipe alternând la conducere pe tabela de marcaj, dar decis de ratările grupării gorjene. Handbalistele lui Liviu Andrieș au ratat 3 lovituri de la 7m, și au avut și alte oportunități de ”unu la unu” cu portarul advers. Gloria Buzău, echipă puternică și experimentată, a profitat de inexactitățile din plan ofensiv ale gorjencelor și a plecat de la Târgu Jiu cu cele 3 puncte. După un început de meci mai slab, CSM a revenit și chiar a preluat conducerea, însă pentru puțin timp, pentru că Gloria Buzău a revenit la conducere și nu a mai cedat.

Un moment tensionat a avut loc la jumătatea reprizei secunde, când antrenorul Liviu Andrieș a avut o ieșire nervoasă în urma unei decizii controversate a arbitrilor. Andrieș a contestat vehement decizia și chiar a intrat în suprafața de joc, motiv pentru care fost sancționat cu o excludere de 2 minute.

„Am ratat 8-10 aruncări din situație unu la unu cu portarul“

„Fetele au muncit, și-au dorit, s-au bătut împotriva unei echipe puternice, care are talie și forță. Diferența s-a făcut pe ratări. Cred că am ratat 8-10 aruncări din situație unu la unu cu portarul. Într-un asemenea meci strâns, contează. Când trei dintre jucătoarele tale prind o zi mai proastă, este destul de complicat. Maria Gavrilă a fost răcită toată săptămâna, de aceea nu a mai apărut în repriza a doua. E clar că pentru noi contează orice jucătoare. Ca bancă tehnică, nu suntem foarte mulțumiți de unde ne aflăm ca echipă, dar am acumulat niște puncte importante. Avem un program greu în tur, trebuie să batem formațiile de valoare apropiată”, a spus antrenorul Liviu Andrieș.

Ana Maria Lopătaru a reușit să înscrie 5 goluri în poarta Buzăului, însă a fost dezamăgită la final: „Sunt dezamăgită pentru eșec, dar conștientă că mai avem mult de muncă, atât în apărare, cât și în atac. Pe viitor, cred că o să fie mult mai bine și o să ne sudăm ca echipă. Cred că, în momentele cheie, trebuie să învățăm să gestionăm mai bine situația. Trebuie să avem o apărare puternică, indiferent ce se întâmplă, și în atac mai puține ratări și greșeli tehnice. Norocul ți-l mai faci și singur. Am găsit aici o echipă dornică de luptă, sunt sigură că vor veni și rezultatele pe parcurs”, a declarat Ana Maria Lopătaru.