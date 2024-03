Echipa de handbal CSM Târgu Jiu, învinsă pe terenul Gloriei Buzău

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut sâmbătă, 9 martie, confruntarea disputată în deplasare, cu Gloria Buzău, scor 22-26. Partida a contat pentru etapa a 18-a din Liga Florilor Mol. În partida de la Buzău, Ana Ciolan a fost cea mai bună marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu 6 goluri.

CSM Târgu Jiu rămâne pe locul 10 în clasament, cu 18 puncte. Handbalistele lui Liviu Andrieș au plătit tribut numeroaselor ratări, care au făcut în cele din urmă diferența.

„Ne așteaptă un meci foarte important săptămâna viitoare“

În ciuda înfrângerii, CSM Târgu Jiu a fost mereu în „coasta“ adversarului, care a reușit să se desprindă spre finalul meciului. Antrenorul gorjean, Liviu Andrieș, speră ca la următorul meci, unul foarte important, elevele sale să fie mult mai concentrate pe faza ofensivă: „Am început mai greu meciul, dar am revenit în două rânduri și ne-am apropiat la un gol de fiecare dată, dar greșelile pe faza ofensivă ne-au privat de un rezultat bun la Buzău. Am avut momente bune, în care am jucat de la egal la egal cu Buzăul, dar este foarte greu să poți câștiga un astfel de meci, în fața unei echipe cu un lot valoros și greu de învins pe teren propriu, atunci când ai atâtea ratări. Am avut 8 situații de 1 la 1 cu portarul și 3 lovituri de la 7 metri ratate. Cred că aici s-a făcut diferența. Trebuie să eliminăm aceste greșeli. Vom analiza și vom vedea ce trebuie făcut să eliminăm aceste sincope de pe faza ofensivă, pentru că ne așteaptă un meci foarte important săptămâna viitoare, contra Craiovei. Trebuie să strângem rândurile, să ne mobilizăm și să câștigăm următorul meci”.

Etapa viitoare, CSM Târgu Jiu va juca pe teren propriu, cu SCM U Craiova. Partida este programată pentru vineri, 15 martie, de la ora 17.30