Ana Cătălina Ciolan, handbalistă la CSM Târgu Jiu, a fost convocată la echipa națională a României, pentru meciul cu Croația de pe data de 28 februarie, la Bistriţa şi pe 3 martie, la Koprivnica.

Prestațiile excelente din Liga Florilor, dar și cele din Cupa EHF ale pivotului Ana Ciolan nu au rămas fără ecou. Selecționerul României a urmărit evoluția jucătoarei de la CSM Târgu Jiu și a decis să o cheme sub tricolor. După gorjeanca Angela Pușcaș, Ana Cătălina Ciolan este a doua jucătoare de la CSM Târgu Jiu convocată la echipa națională.

„Mă bucur mult că pot fi a doua jucătoare care reprezintă acest club la echipa națională. Sunt fericită, mândră și onorată în același timp, mulțumită de faptul că munca echipei și aportul meu individual au dus împreună la această convocare. Am fost total surprinsă când am aflat de convocare, nu mă așteptam! Este o onoare uriașă și, sincer, un vis care devine realitate. Abia aștept să dau tot ce am mai bun. Le sunt recunoscătoare celor care au făcut posibilă această convocare, apreciez faptul că au considerat că pot face parte din Echipa Națională de Handbal a României și îmi doresc să reușesc să mă ridic la nivelul așteptărilor. E un pas major în cariera mea și merg să dau tot ce am mai bun, să învăț cât mai mult. Sunt pregătită să mă adaptez și să contribui la succesul echipei“, a spus Ana Cătălina Ciolan pentru site-ul clubului.

Stafful tehnic al echipei naţionale feminine de handbal a României a convocat 18 jucătoare pentru meciurile cu Croaţia, din preliminariile Campionatului European – EHF EURO 2024, a anunţat Federaţia Română de Handbal pe site-ul său oficial. În prima grupă a preliminariilor, după două etape, România ocupă primul loc, cu 4 puncte (+43), urmată de Croaţia, 4 puncte (+24), Grecia, 0 puncte (-22), Bosnia-Herţegovina, 0 puncte (-45). La turneul final se califică primele două clasate în fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru formaţii de pe locul al treilea.