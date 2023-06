Un nou transfer la echipa de baschet CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu a reușit să perfecteze un nou transfer la echipa de baschet. Oficialii de la Târgu Jiu au punctat din nou la capitolul jucători români și s-au înțeles cu extrema de forță, Ștefan Daniel Mâinea.

Noua extremă a grupării gorjene a jucat în stagiunea 2022-2023 pentru Athletic Constanța. Baschetbalistul în vârstă de 24 de ani a mai evoluat în Liga Națională și pentru Dinamo București și CSA Steaua București. Daniel Mâinea a semnat cu CSM Târgu Jiu pentru sezonul 2023-2024.

Daniel Ștefan Mâinea s-a născut pe 20 octombrie 1998, la București. A început baschetul în anul 2010 la Colegiul Național Aurel Vlaicu, acolo unde a petrecut tot junioratul. Ca junior și-a trecut în palmares, cu echipa Colegiul Aurel Vlaicu, titlul de campion U20 al României în 2018, vicecampion, tot cu U20, în 2017, și bronzul la U15, în 2015. A câștigat trei ani la rând(2015, 2016, 2017) locul 1 în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Și-a trecut în cont și un loc 2 în Final 4-ul din Liga 1 în 2017. Evoluțiile sale de la juniori au atras atenția celor de la Dinamo București, care l-au cooptat în lot în 2017. Cu Dinamo a și debutat pe prima scenă a baschetului românesc în sezonul 2017-2018, reușind atunci medii de 5,1 puncte/meci, plus 2,7 recuperări/meci.

Baschetbalistul format de CN Aurel Vlaicu a trecut apoi la Athletic Constanța. A evoluat pentru clubul de la malul mării în stagiunea 2018-2019. În cel de-al doilea sezon petrecut în prima ligă, Mâinea a avut medii de 11,6p/m, 3,7recuperări și 0,9 asisturi pe meci. În 2019 a revenit în București, unde a evoluat pentru CSA Steaua București, după care, din 2020, a revenit la formația dobrogeană, unde a evoluat în perioada 2020-2023.

„Mănânc, dorm și respir baschet“

„Mănânc, dorm și respir baschet. Încă de când eram mic, mi-am dorit să ajung să joc la nivel profesionist în Liga Națională de Baschet Masculin. Pasiunea mea a început să crească datorită volumului antrenamentelor și meciurilor la nivel de juniorat din cadrul echipei de baschet CN Aurel Vlaicu. Posed abilități de muncă în echipă foarte puternice și o atitudine altruistă care contribuie cu desăvârșire la interacțiunea mea cu alte persoane sau grupuri de oameni. Totuși, pot fi autoritar în aceeași măsură la nevoie. Ambiția mea este să ajung să joc baschet la cel mai înalt nivel, cum ar fi EuroLeague și să fiu un model de urmat pentru tinerele generații ale baschetului din România”, a spus Ștefan Daniel Mâinea.

Acesta a mărturisit ce l-a determinat să vină la Târgu Jiu: „CSM Târgu Jiu este o echipă cu un proiect interesant, care din punctul meu de vedere se află în plin proces de dezvoltare. Urmărind sezonul trecut, am văzut că există potențial, iar pentru mine este un factor esențial ținând cont că îmi doresc să devin un jucător mai experimentat. După câteva discuții cu antrenorul Kresimir Basic, auzind care sunt obiectivele echipei și ce urmărește acesta la jucătorii lui, am simțit că mă îndrept în direcția corectă. De asemenea, exact cum am spus și mai devreme, am urmărit echipa la început și am văzut și rezultatul final, lucru care mi-a captat atenția“.