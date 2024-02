Cosmin Popescu: Nu mi-e rușine să mă uit în ochii primarilor

Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, pune circul făcut joi de șefii PNL Gorj, în holul instituției pe care o conduce, instigând primarii PNL împotriva sa, pe seama campaniei electorale. El spune că toate primăriile care au proiecte de investiții primesc sumele de care au nevoie, în ordinea urgențelor și că nu a lăsat niciodată vreo localitate în urmă, așa că nu-i e rușine să se uite în ochii vreunuia dintre primari.

Reacția lui Cosmin Popescu vine după ce președintele PNL Gorj, Ion Iordache, și prefectul PNL Iulian Popescu, însoțiți de primari și consilieri din partidul lor, au chemat presa, să dea interviuri pe holul Consiliului Județean Gorj. Asta s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca instituția să supună la vot sumele de bani alocate, la început de an, municipiilor, orașelor și comunelor. Cosmin Popescu spune că e doar un scenariu de campanie electorală al șefilor liberali de la Gorj, deși primarii știu că totdeauna se fac rectificări bugetare, pe parcursul anului și primesc bani toate localitățile care au nevoie de sprijin din partea Consiliului Județean, în ordinea urgențelor. De altfel, chiar înainte de scenariul pus în practică pe hol, primarii liberali prezenți stătuseră de vorbă cu președintele Cosmin Popescu și acesta i-a asigurat că toate localitățile vor fi sprijinite, de-a lungul anului, să-și susțină proiectele și să-și echilibreze bugetele. „Ce s-a întâmplat astăzi a fost un prim pas de campanie electorală pentru 9 iunie. Mă așteptam să vină mai mulți… Nu am o problemă, dar îi spun oricărui primar, mă uit în ochii lui, pentru că știe că, de fiecare dată când a apelat, l-am ajutat. Niciodată nu o să las privirea în jos, mă uit în ochii lui și știe că l-am ajutat și îl ajut, drept dovadă că am discutat cu ei și au înțeles mesajul. Nu mi-e rușine, pentru că eu lucrez pentru ei și pentru comunitățile pe care le reprezintă și lucrez pentru Gorj.” a declarat Cosmni Popescu.

„Primăriile cu excedent neangrenat în achiziții nu au primit nici un ban”

Președintele Consiliului Județean Gorj spune că acuzațiile PNL-iștilor, cum că a dat bani numai primarilor PSD, deși aveau, deja, excedent bugetar pentru că nu s-ar ocupa să facă investiții în localitățile pe care le conduc, sunt false. De asemenea, a declarat că toți primarii județului au fost sprijiniți de instituția pe care o conduce să-și finalizeze proiectele. Mai mult, Popescu spune că cine nu a avut excedentul bugetar angrenat în proceduri de achiziții pentru investiții nu a primit niciun ban. „Nu cred că, în 7 ani, ați auzit vreun primar care să fie pus în dificultate în implementarea unui proiect din Bugetul de Stat, sau din fonduri europene. Toți care au avut proiecte au avut sprijinul Consiliului Județean Gorj și toți au finalizat aceste proiecte. Așa se va întâmpla și în acest an, este doar o primă etapă, urmează rectificări bugetare. Vorbim de excedente, excedentele au o anumită definiție în lege, ar mai trebui să și citim… Excedentul se înregistrează la data de 31 decembrie 2023, ca urmare a sumelor menționate în fiecare buget cu titlu de cofinanțare, pentru proiecte europene, pentru proiecte din bugetul de stat. Excedentul se poate constitui ca urmare a contractelor nefinalizate în anul 2023, excedentul este înregistrat ca urmare a neefectuării plăților în lunile noiembrie și decembrie, ca urmare a actului normativ prin care au fost sistate plățile pe ultimele 2 luni ale anului trecut. Știu foarte clar excedentul la fiecare primărie. Primăriile care au excedent nefolosit, adică sume de bani aflate la dispoziție, neangrenate printr-o procedură de achiziție publică, nu au primit niciun ban” a prcizat președintele Consiliului Județean.

Mai vin bani de la Guvern

Cosmin Popescu a dat asigurări că Gorjul va primi, în continuare, prin rectificări bugetare, de-a lungul anului, banii necesari pentru asigurarea sprijinului tuturor localităților, în ordinea venirii termenelor de plată pe care le au. „Suma este insuficientă, 36 de milioane din cota de TVA și 11 milioane pentru drumurile comunale este foarte puțin, dar avem asigurarea Guvernului că toate sumele vor fi asigurate prin hotărâre de guvern din rezerva bugetară, astfel încât nicio comunitate din România să nu fie pusă în dificultate. De 7 ani, de când conduc Consiliul Județean, am cerut tuturor localităților să prezinte prioritățile pe care le au, așa cum prevede legea, am stabilit o ordine a urgențelor, în funcție de termenele pe care le aveau pentru asigurarea cofinanțărilor la proiectele de investiții și așa s-a stabilit cine primește bani la prima împărțire și cine primește pe parcursul anului, la rectificări. De-a lungul anului, prin rotație, toți primarii au primit bani să-și poată finaliza proiectele, sau să-și echilibreze bugetele.” a mai declarat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.