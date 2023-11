Cum le-a mulțumit sora unei paciente unor medici de la Spitalul Județean

Sora unei paciente a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a transmis un mesaj de mulțumire dr. Virginia Armega, medic specialist ATI –Secția ATI 2 (Spitalul Tudor Vladimirescu) și dr Valentin Neagu, medic primar chirurgie generală -Secția Chirurgie 2. „În urma unui diagnostic greu, dumneavoastră ați făcut imposibilul! Sora mea astăzi zâmbește, dar încă luptă alături de dumneavoastră și de noi, familia! MULȚUMESC!”, a scris aparținătoarea.

,,Rămâneți în Tg Jiu și să aveti grijă de noi”

În septembrie, pacienta, care era în stare foarte gravă, a fost operată de urgență de medicul chirurg Valentin Neagu, medic anestezist fiind dr Armega. ,,A doua zi după intervenția chirurgicală, pacienta a beneficiat de hemodiafiltrare sub atenta supraveghere a medicului Virginia Armega și a personalului din ATI 2.

De-a lungul perioadei de internare, pacienta a fost supusă mai multor intervenții chirurgicale, fiind un caz de o complexitate medicală deosebită. În prezent, pacienta, care are o stare de sănătate stabilă, este internată în Secția Chirurgie 2″, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Redăm, mai jos, mesajul integral al aparținătoarei: „Într‐o seară de 10 septembrie, o problemă de sănătate a sorei mele m‐a adus pe holurile SJU Târgu Jiu. De atunci, în fiecare zi sau seară, nu am lipsit de la orele de vizită permisă și scriu aceste rânduri în semn de mulțumire. MULȚUMESC d‐nei Dr. Armega V.! MULȚUMESC domnule Dr Neagu V.! În urma unui diagnostic greu, dumneavoastră ați făcut imposibilul! Sora mea astăzi zâmbește, dar încă luptă alături de dumneavoastră si de, noi ‐ familia ei. Felicitări părinților pentru creștere, profesorilor pentru educație și formare profesională! Nu v-am cunoscut până în aceste momente grele, dar vă voi recomanda ori de câte ori voi avea ocazia, pentru că de așa medici avem nevoie! Nu în ultimul rând, mulțumesc întregului personal ascuns în spatele costumelor colorate de la secția ATI II ‐ oameni cu suflet frumos printre care mi-am petrecut zeci de minute. Vă doresc sănătate, să rămâneți în Tg Jiu și să aveti grijă de noi! Doamne ajută”, a transmis Lizica Jumolea.